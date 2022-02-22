英超｜艾歷臣友賽擔正兩度助攻　周末對紐卡素有望重返正式比賽

丹麥中場發電機基斯甸艾歷臣為復出準備，免費加盟英超賓福特後，狀况逐漸向好。球會發布最新友誼賽片段，艾歷臣不僅正選上陣，更兩度助攻讓隊友破網。



賓福特於周一造訪蘇超格拉斯哥流浪的訓練場，舉行友誼賽。艾歷臣正選上陣，開賽大約15分鐘開出角球，協助國家隊隊友真卡佐真遜近門頂入，先開記錄。

艾歷臣再次在賓福特友賽正選上陣。（Twitter@BrentfordFC）

流浪接着由從曼聯借用的小將阿密迪亞路梅開二度反超前。下半場10分鐘，艾歷臣在左路處理罰球，輕鬆吊入禁區，又讓隊友近門頂入扳平，雙方結果踢成2：2。

艾歷臣繼上場友賽交出助攻，今場更助攻梅開二度。（instagram@chriseriksen8）

艾歷臣今仗上陣共80分鐘才被調離場。他在上星期已於友誼賽上陣，亦交出一次助攻。領隊法蘭克早前透露艾歷臣報到後，進展良好，預計復出之期不遠。

艾歷臣於去年歐洲國家盃賽事中暈倒，幸及時救治，保住性命。他原屬意甲冠軍球隊國際米蘭，惟植入心臟起搏器不符意甲規定，因而與國際米蘭和平分手，結果免費加盟賓福特。

賓福特亦期望這位中場發電機，可以在護級戰助球隊一臂。他們自本年首仗主場險勝阿士東維拉後，英超連續7場僅得1和6負。

球隊現處14位，距離尾三的屈福特6分但多踢兩場。本周末對紐卡素，對護級前途相當重要。領隊法蘭克在今戰友賽後表示，球隊希望艾歷臣能在本周末比賽候命。

艾歷臣重整足球生涯：