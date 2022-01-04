足球熱話︱「生命鬥士」艾歷臣　逃出鬼門關後疑重返英超落班

歐洲國家盃期間因心臟病發幾乎魂斷球場的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），逃出鬼門關之後，一直努力復操，由於意大利的法例不准植入心臟除顫器的球員踢職業聯賽，所屬球會國際米蘭大方跟他解約，讓29歲的艾歷臣可在其他國家延續球員生涯。

一直盛傳他的舊東家熱刺有意找他回巢，英媒最新消息指，這位丹麥球星有機會重返英超。



艾歷臣歐洲國家盃為丹麥上陣期間心臟病發，幾乎魂斷球場。（Getty Images）

2021年6月歐洲國家盃丹麥對芬蘭一戰，全球一起目睹艾歷臣如何驚險地逃出鬼門關，即使經歷一劫，他仍打算未放棄心愛的足球事業。

國際米蘭無條件跟他解約後，他正考慮下一站目的地。英國《每日郵報》獨家訪問他的經理人Martin Schoots，「基斯甸的情況好得很，聖誕節之前他的健康狀況已完全無問題，檢查結果很好，我們預期他在1月稍後時間便可在一支球隊進行團隊操練。」

艾歷臣在康復後，先留在丹麥並在青年軍年代曾效力的丹麥球會奧丹斯（Odense Boldklub），與自己的訓練員進行單獨練習。如今即將可以進行團隊操練，足證身體已無大礙。Martin Schoots稱，「我會想由基斯甸本人親自講述自己的情況，他很快會這樣做。」

艾歷臣8月曾返回國際米蘭探班。（Instagram＠chriseriksen8）

《每日郵報》指，對艾歷臣最大興趣的球會分別來自他家鄉丹麥、荷蘭和英格蘭三地。艾歷臣年少成名，16歲那年從奧丹斯轉投荷甲班霸阿積士，21歲那年已為球會奪得5項重要錦標，包括3奪荷甲冠軍，創下阿積士的紀錄。2013年他轉投英超球會熱刺，一踢便是7年，至2020年1月離隊，與意甲豪門國際米蘭簽約4年半。

2020/21球季他有份為國際米蘭再度贏得意甲冠軍，無奈班主陷財困導致主力星散，主帥干地離去，射手盧卡古被賣到車路士，夏基美轉投PSG。艾歷臣身體康復重返國米探班時，已人面全非。干地如今執教的球隊，正是艾歷臣曾發光發亮的熱刺。他在歐國盃出事前，外界一直盛傳熱刺有意斟他回巢，而兩年前正是執掌國米帥印的干地，向球會力主買入艾歷臣。

干地與艾歷臣會否在熱刺重逢？（Getty Images）

「基斯甸野心勃勃，意大利只是極少數有這種條例（不准植入心臟除顫器球員踢波）的國家，其他國家的做法截然不同。」Martin Schoots指出，「他與國米的合約已經終止，現在我們可以向前看。」

過去數星期，艾歷臣在瑞士球會基亞索（Chiasso）作單獨訓練，為恢復團隊練習作預備。他仍以米蘭為基地，由當地駕車前往位於瑞士最南端的城市基亞索，只需約1小時車程。

艾歷臣曾帶領熱刺殺入歐聯決賽，可惜心碎而回。（Getty Images）

即使熱刺球迷都希望艾歷臣可以歸隊，與干地故劍重逢，然而根據意大利轉會專家迪馬斯奧（Gianluca Di Marzio）的說法，干地或無意引入艾歷臣：「我不認為（艾歷臣去熱刺）有可能發生，熱刺在干地執教下展開新一頁，干地對球員的極高要求，對艾歷臣來說實在太艱辛。他尚需要數星期以至數個月時間重拾比賽節奏和強度。」

迪馬斯奧分析，「英超是個不會等人的賽事，艾歷臣無可能立即回復狀態和具備足夠強度應付熱刺那樣的球隊比賽。我認為丹麥或荷蘭是他的最佳選擇。」的而且確，干地的訓練強度極高，剛經歷重病的艾歷臣實難以應付，然而對他有興趣的英格蘭球會或不止熱刺一隊，今次他的經理人高調接受英媒訪問，明顯可見艾歷臣有意重返他的成名地英超落班，轉會窗才剛剛重開，相信很快可以聽到更多有關他下一站的消息。