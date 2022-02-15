英超︱艾歷臣友賽復出即獻助攻　上陣60分鐘賀30歲生日

撰文：吳慕兒
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去年夏天幾乎在歐洲國家盃魂斷球場的丹麥中場球星基斯甸艾歷臣，1月冬季轉會窗加盟英超球隊賓福特。他在球會安排的友賽中復出，是出事8個月來首次，他上陣60分鐘，為隊友送上一個漂亮助攻，風采依然。

艾歷臣在賓福特友賽復出。（賓福特Twitter）

2月14日是情人節，也是艾歷臣30歲生日的一天。新東家賓福特為他送上一份窩心賀禮——安排一場友誼賽讓他復出。歐國盃對芬蘭一仗心臟病發，幾乎戰死沙場，當時被搶救後送上救護車，曾經以為自己就此掛靴，連一雙球靴也送給救護員，不過經過連月治療，他的身體已完全康復，可重拾職業球員生涯。

近年不少足球員遇上類似心臟問題，阿根廷球星阿古路便要提早掛靴，艾歷臣希望用自己的例子告訴世人，植入心臟除顫器後一樣可以繼續踢足球。

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周六賓福特對水晶宮一仗，披上球會頸巾的艾歷臣賽前獲安排到場正式與球迷見面，兩日後，球會再安排他在賓福特對非聯賽球會修安聯一場閉門友賽中上陣，一步步為重返英超賽場作準備。他與賓福特簽約半年，與曾執教丹麥青年軍國家隊的領隊法蘭克（Thomas Frank）再度攜手。

早前他接受天空體育訪問，表示經過與隊友一起訓練一星期後感覺良好，距離正式比賽「不遠了」。艾歷臣每天訓練強度一路提升，就算未在球隊對曼城和水晶宮兩仗上陣，也有份參與戰術訓練。對修安聯的友賽，艾歷臣上陣60分鐘，期間再次施展傳球妙技，為隊友送上一記穿透對手後防的直線，首次為賓福特上陣便取得助攻，領軍3：2獲勝，為正式復出打下強心針。

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他在天空體育的訪問中稱，「我會每天看看自己的感覺，檢討進度。參與球隊訓練，在強度、跑動和戰術方面，一天比一天容易。應該距離上陣不遠，我們再看看吧。」賓福特周六將作客阿仙奴，預計艾歷臣尚未可趕及復出，他應該至少會再在多一場友賽上陣，才會被考慮列入大軍名單。

艾歷臣說，全場只有他一人身上有心臟除顫器，所以會較任何人更安全，「我的首要目標是回復作賽狀態，能夠在英超比賽上陣，盡量踢最長時間，證明我仍能踢足球，然後希望幫助賓福特留在英超。」

全世界球迷一起經歷他來回地獄又折返人間的驚險之旅，艾歷臣正式在英超賽場上陣一刻，不止是對他本人，或是救他一命的老友卡積亞和一眾丹麥隊友，所有球迷也會替他高興，也是最佳心靈治療。

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