英超｜艾歷臣將為賓福特出戰友誼賽　憶救護車上絕望時刻放棄球鞋

丹麥國腳基斯甸艾歷臣重建足球員生涯，踏出重要「一小步」。他與英超升班馬賓福特簽約至季尾，將於今晚聯賽對水晶宮，亮相新東家主場跟球迷見面，但未可以上陣。
艾歷臣在首次發布會上，談及去年歐國盃經歷逃過鬼門關後，在救護車上發生的心碎一幕。為此，他決意重踏綠茵場，證明生活可以重回正軌。
艾歷臣於凌晨正式亮相賓福特社區球場，出席首次記者會。距離去年歐國盃對芬蘭時突然暈倒，經過8個月康復時間，艾歷臣強調要向世界證明，發生過嚴重事件後，植入心臟除顫器也可以比賽，「我因此更有動力，證明我可以」。
艾歷臣解釋除顫器提供額外保護，一旦有異樣便立即施援，不用等待外在的除顫器，「我比你們，得到更強保護，所以我感到相當安全」。
身體與心靈，都要時間適應。艾歷臣在球場上突然昏厥一幕，當時震驚世界，可幸在球場上經過急救，重拾知覺。但他自知足球生涯，情况不妙。他說：「在救護車上，我甚至對救護人員說『留着我的球鞋吧，我不再需要了』。數天後，我跟未婚妻說了同一番話。」
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不過，艾歷臣沒有失去一切希望，也跟未婚妻說「一切好轉，可能有轉機吧」，結果經歷漫長康復路，見到曙光。他強調身體如昔，視野跟能力都一樣，未忘記如何比賽，「我想讓大家知道，仍然是昔日的艾歷臣」。
艾歷臣亮相賓福特主場，相信會引起球迷哄動。單從艾歷臣宣布加盟後，球衣銷量便可見一斑。賓福特早前指球衣訂單為過去2月的30倍，而且世界各地都有擁躉，歐洲、亞洲、美洲，甚至丹麥屬地格陵蘭都有。領隊法蘭克（Thomas Frank）強調艾歷臣沒有復出時間表，透露他會在下周一的友誼賽上陣。
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