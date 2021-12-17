意甲｜艾歷臣驚魂後半年冀下季上陣　國際米蘭擬解約清除最大障礙

本年足球界最難忘一刻，當數基斯甸艾歷臣在歐洲國家盃突然倒地一幕，可幸及時救治，保住性命。

半年過去，心臟裝上起搏器的艾歷臣未有放棄，力求重返綠茵場。所屬的意甲國際米蘭擬執行重要一步：解約。

分手，對於這位去季奪冠功臣，是一份禮物。



6月歐國盃分組賽丹麥對芬蘭，艾歷臣在上半場完場前突然倒地，毫無反應，畫面震驚世人。幸而場上眾人機警，及時施救，在場上讓艾歷臣蘇醒，送院檢查。

國際米蘭願意與艾歷臣商議提早解約，讓他盡快尋覓新東家。（Getty Images）

艾歷臣及後植入心臟起搏器，近日返回青年時代效力的丹超球隊奧丹斯，重新訓練。這位策劃型中場沒有放棄，希望重投操練，爭取在下季再次披甲。

不過，他已無緣再為國際米蘭上陣，因為意甲不容許裝有起搏器的球員上陣，以保護球員。近日傳聞指，國際米蘭日內與艾歷臣洽談，預備在協議下解約，和平分手。此舉並非絕情，反而有愛。

丹麥中場基斯甸艾歷臣賽中突然暈倒，球證立即終止賽事。（Getty Images）

雖然意甲不容，但一些歐洲聯賽准許心臟裝有起搏器的球員上陣，例如荷蘭聯賽或丹麥聯賽。奧丹斯高層表示艾歷臣如有意重踏賽場，球會當然希望助一臂之力。前方有路，需要清障。

這一幕，球迷記憶猶新。（Getty Images）

回憶本年最難忘一幕（按圖放大）：

艾歷臣於2019年1月從熱刺轉投國際米蘭，據報此刻仍是隊內最高薪球員。奧丹斯的高層坦言球會可以盡量安排資金，嘗試接收艾歷臣，「但幾可肯定，沒有丹麥球會能夠收購艾歷臣，亦沒能力給予他應有的薪水」。故此，如能以免費轉會羅致艾歷臣，而非向國米提價收購，會大大減輕這些小球會的負擔，變相令艾歷臣更容易覓得新東家。

艾歷臣完成手術後返回國米，與戰友相聚，但未能在國米復操。（Getty Images）

艾歷臣2019年加盟國米，最初未受時任教練干地重用。但經過半季調整及配合，艾歷臣在去季漸受重用，有份協助國米奪得意甲冠軍，打破祖雲達斯「十連霸」美夢。

英超第17輪直播賽程（按圖放大）

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