足球轉會︱艾歷臣被禁踢意甲　國米勢免費放人下一站至少有3選擇

丹麥球星基斯甸艾歷臣在歐洲國家盃期間心臟病發，幾乎魂斷球場，植入心臟除顫器後，身體已康復過來，惟根據意大利當局規定，他今季不能在意甲聯賽上陣。

消息指，國際米蘭願意低價甚至免費放走艾歷臣，他的下一站預計會有至少3大選擇。



艾歷臣今季無法出戰意甲，國際米蘭的聲明似有意放走他。（Getty Images）

國際米蘭上周四公布財務報告，當中一段提及艾歷臣的前途。報告提及，在資產負債表中價值1830萬歐元的艾歷臣，在2020歐洲國家盃中受到嚴重傷患影響，今季暫時遭到意大利健康部門停止出賽。

報告又指出，就算之後收到歐洲足協的賠償金，「球會仍預期在有關項目會虧損。」最後一句似在說明，國米已預計在艾歷臣身上無論如何也會蝕錢，並立即惹來市場無限遐想，認定國米將趁明年1月轉會市場重開時，低價甚至免費放走艾歷臣。

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣歐國盃生死一刻 ▼ ▼ ▼

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艾歷臣2020年1月以1700萬英鎊從熱刺轉會國際米蘭，每季人工約1000萬歐元或相當於周薪19萬歐元。根據意大利健康部門規定，身上植入心臟除顫器的足球員，不能參與職業聯賽。意大利《都靈體育報》（Tuttosport）報道，今年底艾歷臣會進行新一輪測試，以檢視他能否移除在歐洲國家盃期間因心臟問題而植入的心臟除顫器。

該報指出，艾歷臣本人現階段似乎並不希望去做相關手術。 意甲不留人，自有留人處，意大利不准植入心臟除顫器的球員出賽，不代表其他國家不可以。消息指，國米正跟艾歷臣商討前途問題，不排除與艾歷臣分道揚鑣的選項。國米日前就艾歷臣狀況發表的聲明，便直白說到：「雖然艾歷臣目前的情況不能在意大利出賽，但是同樣情況在其他國家是容許的，因此他可以在其他地方重拾職業生涯。」

艾歷臣逃出鬼門關後首曝光 海灘現身與球迷親切合照

艾歷臣已經康復，早前到沙灘遊玩時跟男孩合照。（Instagram＠bjornbindzus）

英格蘭足總開綠燈

29歲的艾歷臣貴為當今最佳中場指揮官之一，對他有興趣的球會自然不少。早前盛傳他曾效力7年的熱刺，有意邀他回巢。此外，一度與他無限接近的皇家馬德里，也再度被指希望得到這位丹麥中場。

他下一站目的地的最大關鍵，是當地有關心臟除顫器的規定。意大利是對這方面執行最嚴格的國家，明文規定不准植入心臟除顫器球員作賽，然而其餘大部分聯賽均沒有相關規定，目前難以認清各地聯賽取向。

艾歷臣會否重返熱刺？（Getty Images）

英格蘭足總發言人日前接受傳媒查問時表示，「英足總不能基於心臟測試結果禁止球員出賽，球員所涉及的任何風險，應由球員本人承擔，而非球場上的其他人士。因此那是球員本身在得到醫療人員意見後所作出的個人決定。」

這個說法被當地傳媒演繹為「英超為艾歷臣回歸開綠燈」，如此一來，就算不是現正在水深火熱的舊東家熱刺，相信其他英超球會也會密切注視艾歷臣的動向。不過那怕英超甚至西甲最終也不願收留，艾歷臣起碼仍有最後一個選擇——母會阿積士。

白連特（圖左）曾跟艾歷臣在阿積士共事3年，如今已人均因心臟問題植入除顫器。（Getty Images）

阿積士陣中荷蘭球員白連特（Daley Blind），2019年因心臟問題植入除顫器，之後一直繼續效力這支荷蘭班霸至今。他在2020年曾因除顫器停頓，暈倒球場，康復後仍繼續在球場馳騁。白連特曾跟艾歷臣在阿積士共事3年，相信是最了解他的人，假如未能重返英超或到西甲發展，艾歷臣很大機會重返阿積士跟白連特故劍重逢。

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