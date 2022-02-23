歐聯｜車路士收起盧卡古淨勝里爾　簡迪無處不在助攻更精彩

歐聯16強首回合，力爭衛冕的車路士主場以2：0擊敗里爾。
在香港時間周二深夜，有兩場歐聯16強首回合上演，當中英超的車路士在史丹福橋面對法甲的里爾。他們收起近期備受批評的中鋒盧卡古，改由德國的夏維斯攻堅。夏維斯在初段不乏機會，到7分鐘，他接應薛耶治的角球，頭槌破網，為主隊先開紀錄。
車路士防中尼高路簡迪十分搶鏡，閃耀中場，尤其在63分鐘，他從後場策動攻勢，中路引球推進，帶到禁區頂跟住分予左路的普斯甸普列錫，後者一射入網，為車路士奠定勝局贏2：0，先拔頭籌。
簡迪賽後被選為今場最佳球員，歐洲足協的技術委員會指大讚：「由開波到完場，他無處不在，他為球隊恢復控球，贏出一對一對抗，助攻普列錫的第二個入球，表現非常優秀，維持着高強度發揮。」
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