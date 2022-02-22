歐聯｜曼聯迪基亞即將倒戈馬體會　兩種感受令他自稱曼徹斯特人

曼聯將於香港時間周三深夜4時出戰歐聯16強首回合，作客西甲的馬德里體育會。歐洲足協官網賽前訪問了倒戈的曼聯門將迪基亞，這位31歲西班牙球員表示，雖然他在馬德里出世，但現在感覺更像是一位曼徹斯特人。



不經不覺，這張迪基亞加盟曼聯的照片已經是11年前的事。（Getty Images）

歐聯 馬體會 對 曼聯

周三深夜4時 Now 643台直播



迪基亞是曼聯如今數一數二的老臣子，他在2011年獲時任領隊費格遜青睞，從馬體會加盟曼聯，至今已經11年。他說：「好像事實上我是馬德里出世，但去到最後，這個只是一個城市。現在，我覺得自己是來自曼徹斯特，感覺像個曼市人。當你感受到，這個地方愛你及歡迎你，這裏就是你的家。」

「我在這裏很多年了，當然世事常變，包括足球世界，但老實說，我不覺得自己會離開曼聯。」他補充，感謝馬體會當年給他機會，成為球隊的主力門將，並難忘在2010年助馬體會打入歐霸盃決賽並奪冠，同年再贏得歐洲超級盃。

迪基亞已是曼聯主力門將多年。（Getty Images）

迪基亞向來以撲救反應見稱，但其腳法及防守覆蓋範圍就被視為弱點。他表示自己也喜歡用波，而且自小在西班牙踢波，早已熟習高位防守。他說：「一位門將最主要的工作是阻擋射門，這是最重要的。跟着，如果你有才華，能夠用波及擁有傳球視野，那就更加優秀。我也擅長用波，由後場組織攻勢，但要視乎教練的戰術。」

他續說：「（在西班牙）我習慣踢高位防守，而且是由我在青年軍時踢起。（在曼聯）我們都嘗試用高位防守，但對方有些球員真的很快及有技術，如果壓逼做得不好，後防就會出問題。不過，對於一個門將，你需要隨時出迎，留意對方的穿透性傳球，幫助後衛解圍。」

在香港時間周二深夜，會有兩場歐聯16強首回合，分別是車路士對里爾及維拉利爾對祖雲達斯；在周三深夜，就分別有馬體會對曼聯及賓菲加對阿積士。