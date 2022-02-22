烏克蘭局勢｜歐聯決賽場地有變數　英媒指溫布萊成後備選擇

烏克蘭局勢緊張，英國傳媒報道，歐洲足協有機會更改今屆歐聯決賽場地。
今屆歐聯決賽在5月28日舉行，原定於俄羅斯聖彼得堡的十字架球場（Krestovsky Stadium）上演，這個也是俄超球會辛尼特的主場。
不過，如果俄羅斯入侵烏克蘭的話，相信會令歐洲足協不得不更改場地。如今俄烏局勢緊張，俄羅斯總統普京簽署法令，承認烏東兩州頓涅茨克及盧甘斯克獨立。英國《每日郵報》引述《每日星報》消息，歐洲足協考慮英國倫敦的溫布萊球場為後備場地。
烏克蘭局勢｜球迷最擔心薩克達命運 網民：係咪要踢俄超？北京冬奧｜烏克蘭名將無視禁令 與俄羅斯選手世紀擁抱或被算帳北京冬奧｜烏克蘭選手場內舉反戰標語 國際奧委會表示不會處分北京冬奧｜烏克蘭選手被禁與俄運動員同框 不能用俄語接受採訪東京奧運｜烏克蘭高手決賽射錯隔籬靶 分心原因與身上衣物有關東京奧運｜史上最美柔道女神 睇得又打得烏克蘭美少女曾全年不敗歐聯｜曼聯迪基亞即將倒戈馬體會 兩種感受令他自稱曼徹斯特人歐聯｜利物浦銅牆鐵壁作客保不失 雲迪積克頂級表現成關鍵歐聯｜利物浦小將意外正選登場破紀錄 名宿盛讚非池中物歐聯｜美斯射失12碼平尷尬紀錄 高圖爾斯道出球王最大破綻麥巴比以一敵二絕殺「新東家」 皇馬安察洛堤：佢無人能阻｜歐聯