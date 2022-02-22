烏克蘭局勢｜歐聯決賽場地有變數　英媒指溫布萊成後備選擇

烏克蘭局勢緊張，英國傳媒報道，歐洲足協有機會更改今屆歐聯決賽場地。



今屆歐聯決賽在5月28日舉行，原定於俄羅斯聖彼得堡的十字架球場（Krestovsky Stadium）上演，這個也是俄超球會辛尼特的主場。

今屆歐聯決賽原定於聖彼得堡舉行。（Getty Images）

不過，如果俄羅斯入侵烏克蘭的話，相信會令歐洲足協不得不更改場地。如今俄烏局勢緊張，俄羅斯總統普京簽署法令，承認烏東兩州頓涅茨克及盧甘斯克獨立。英國《每日郵報》引述《每日星報》消息，歐洲足協考慮英國倫敦的溫布萊球場為後備場地。