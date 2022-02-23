烏克蘭局勢｜曼城球星辛真高發愛國宣言　撐國家領土完整不容侵犯

烏克蘭局勢緊張，該國國腳辛真高在周二晚透過社交網站發文，表明不會退縮，烏克蘭的國界是不容侵犯的。這位效力曼城的中後場球員表示「我的國家是屬於烏克蘭人，沒有人能夠佔據她」。



25歲的辛真高在Instagram撰文：「整個文明世界都有關注我國的局勢。我不能退縮，我要努力表達我的觀點。圖片中的是我的國家，這是我出生及成長的國家。在國際賽場上，我保護這個國家的顏色，我們盡力為國家帶來榮耀及發展。國家的邊界不容侵犯。我的國家是屬於烏克蘭人的，沒有人能夠佔據她。我們不會放棄。願榮耀歸烏克蘭！」他附上一張烏克蘭的地圖，入面有國內不同建築的照片。

辛真高由2015年起為烏克蘭大國腳披甲，48次為國上陣，擔任過國家隊隊長。辛真高初出道時曾經到俄羅斯落班，在15/16球季於俄超的烏法出道，跟住才轉投英超的曼城，效力至今。