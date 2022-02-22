烏克蘭局勢｜球迷最擔心薩克達命運　網民：係咪要踢俄超？

烏克蘭戰雲密佈，俄羅斯總統普京簽署法令，承認烏東兩地頓涅茨克及盧甘斯克獨立。球迷最關心的是頓涅茨克球隊薩克達的命運，有些外國網民調侃「等睇薩克達稱霸俄超」，但其實這支烏克蘭班霸早已將主場及訓練基地搬遷到首都基輔，正準備周末重開的烏超聯賽，暫時不受戰火影響。



當普京承認頓涅茨克及盧甘斯克獨立後，有外國網民在Twitter上發文，調侃指薩克達下季要踢俄超了，亦有人覺得薩克達有力稱霸俄超，有人更笑言薩克達是否要變成「頓涅茨克國家隊」；不過，還有網民認真發問想知薩克達是否真的要轉聯賽。

薩克達是歐聯常客，今季被列入D組，與皇馬同組，但最後小組包尾出局。（Getty Images）

薩克達名義上是頓涅茨克球隊，但實際上早已遷至基輔。薩克達的原主場頓巴達球場在2014年於戰火中受損，自此之後薩克達搬過多次主場，直至2020年5月進駐基輔的國家奧林匹克運動場。這個球場是烏克蘭國家隊的主場，也是2012年歐國盃的決賽場地。

主場之外，薩克達的訓練基地亦在2014年7月搬遷至斯維亞托申奧運體育中心，離基輔約20公里。體育中心內有草地場、健身室、水療桑拿設施、泳池及按摩室。

薩克達是烏克蘭超級聯賽榜首，半季18戰得47分，力壓基輔戴拿模領先。最近烏超歇冬，薩克達拉大隊到土耳其避寒兼集訓，上周六才乘飛機回基輔。薩克達周日放假一日，周一復操，他們都有在社交網站更新近況，表示周一舉行了薩克達在2022年於烏克蘭的首課操練。多位網民留言，關心薩克達球員的情況。

按賽程，烏超即將重開，薩克達會在周末對米達列斯，暫時未見有延期的消息。