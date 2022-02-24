烏克蘭受襲運動員為國家發聲　奧運選手感受炮火恐懼籲停止犧牲

俄羅斯向烏克蘭發動軍事行動，據報陸路多線進入烏國，首都基輔更傳出爆炸聲。

多名烏克蘭運動員在社交網站發文，呼籲外界關注烏克蘭，促請停止戰爭，有運動員更直言被炮火聲驚醒。



俄羅斯總統普京今早下令展開「特別軍事行動」，東京奧運女子柔道48公斤級銅牌得主，21歲的比露迪（Daria Bilodid）稱身處家鄉基輔，先發出限時動態稱「早上5點收到電話，『剛剛開戰了』，然後趕忙弄醒父母。X！不希望發生在任何人身上」。

比露迪被譽為美女柔道家，在東京奧運奪得銅牌。（Getty Images）

她接着發出貼文，稱在早上6點被炮火聲驚醒，「我很害怕，無言以對」，並直言俄羅斯開始轟炸，戰事已開始，「一直難以相信，直到此刻」。她質問為何要犧牲性命，「俄羅斯與白羅斯，停止！我們要和平，我們要生存」。比露迪在帖文貼出相片，可見披上烏克蘭國旗的女子背影。

比露迪發出一張披着烏克蘭國旗的少女相片。（IG@dariabilodid7）

而另一張限時動態，比露迪更向國外朋友解釋局勢刻不容緩，「並非如俄羅斯新聞所指，只限烏東地區。俄羅斯空軍襲擊所有烏克蘭所有軍事據點及空軍機場。基輔正受襲」。

多名烏克蘭運動員都轉發白底黑字貼文，向世界呼籲。（IG@dariabilodid7）

比露迪與多名烏克蘭運動員，包括女子跳遠運動員莉芙真高（Yuliia Levchenko），都在社交媒體轉發一張截圖，內容指俄羅斯對烏克蘭全面開戰，烏克蘭會自衛並獲勝，「世界能夠亦需要停止普京，現在是時候行動」。

該國網球女單頭號球手，世界排名15的絲慧杜蓮娜（ Elina Svitolina），個人instagram換成一張烏克蘭國旗顏色的手掌，呼籲為烏克蘭祈禱。