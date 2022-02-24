俄羅斯軍事行動烏克蘭體育界停擺　名將舒夫真高：我們團結必勝

烏克蘭危機一觸即發，正當全球關注俄羅斯會否入侵這個鄰國，堅強的烏克蘭人決意如常生活。

當地超級足球聯賽原定本周五（25日）歇冬期滿，足球界本來希望按原定日子重啟賽事，一於「仗照打，波照踢」以鼓勵國民，可惜終在局勢持續惡化之下無法如願。一代足球名將舒夫真高呼籲，烏克蘭人只要團結，將必獲勝。



烏克蘭戰爭危機一觸即發，當地人民堅持如常踢波，如常生活。（Getty Images）

烏克蘭超級足球聯賽自12月12日歇冬至今，按照計劃，會在本周五（25日）重啟。按慣例，大部分球隊會在較溫暖的土耳其操練保持狀態。歇冬期屆滿，周五率先上演聯賽排尾二的米奈（FC Mynai）主場迎戰第四位的索爾亞（FC Zorya Luhansk）。

俄羅斯被指已在烏克蘭邊境部署大量坦克，面臨戰爭危機，足球和體育比賽看似不再重要，不過早已見慣風浪的烏克蘭人，選擇冷靜和坦然面對一切，面對未知的將來，足球界一度堅持如期開波。

烏克蘭超級足球聯賽官網今日發表聲明，賽事將會暫停。（網上截圖）

英國《每日郵報》體育版訪問一位烏克蘭體育記者行家托度斯（Andrew Todos），他說計劃「波照踢」背後，是希望向烏克蘭人民能勇敢走下去，「人們都在憂慮，足球有助為眾人帶來一點喘息空間。」

無奈的是，隨着俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」，烏克蘭首都基輔附近在內，多個城市都傳出爆炸聲。烏克蘭超級足球聯賽官網最新發表聲明，指「因應烏克蘭總統澤連斯基頒布戒嚴法令，賽事將會暫停」。外媒報導停擺期將至少長達30天，另有報道指，烏克蘭國內所有體育賽事，亦將取消。

即使如此，烏克蘭足球勁旅薩克達在官方Twitter帳號上載一張烏克蘭國旗在烈日下飄揚的照片，並寫道：「我們會捱過難關！（We will withstand it）！」當地孩子日前仍無懼世事地如常繼續踢足球。

烏克蘭足球名將舒夫真高在社交平台鼓勵國民。（Instagram）

曾效力AC米蘭和車路士的烏克蘭一代名將舒夫真高，亦在社交媒體表達愛國之情，「烏克蘭是我的祖國，我一直以我的人民和國家為榮。我們曾經歷過很多困難時刻，過去30年我們組成一個國家——一個真誠、勤奮之國，以及熱愛自由的人民。」

一度在政壇發展的他揚言，「今天對我們所有人來說都是困難的時刻，但我們必須團結。如果我們能團結，便能獲得勝利，願榮光歸於烏克蘭！」

舒夫真高。（Getty Images）

烏克蘭超級足球聯賽現已完成30輪中的18輪賽事，薩克達以15勝2和1負得47分排榜首，僅兩分領先次席基輔戴拿模，餘下賽季未知能否完成。此外，今屆歐聯決賽原定今年5月在俄羅斯聖彼得堡上演，如今或有機會更改決賽場地，最高呼聲是英國倫敦足球聖地溫布萊球場。至於烏克蘭原定3月24日世界盃歐洲區外圍賽附加賽對蘇格蘭一戰，暫時未知賽事能否如期進行。