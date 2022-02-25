亞冠盃改制有利港超球隊排陣　23/24球季起放寬外援限額變「5+1」

以往港超球隊出戰亞冠盃或亞協盃，都要傷腦筋只能註冊3名外援及1名亞援。不過，亞洲足協今日宣布改制，由23/24球季起，亞洲賽的球隊外援名額會由「3+1」放寬到「5+1」，相信更有利港超球隊調兵遣將。



亞洲足協執行委員會今日宣布，同意兩項關於亞冠盃及亞協盃的重要改革。首先，亞冠盃及亞協盃原本以一個自然年為年度，春天踢分組賽，秋冬踢淘汰賽，但由23/24球季起，亞冠盃及亞協盃會跟歐聯、歐霸盃等看齊，變成一項跨年賽事，由秋冬季踢到翌年春季。

亞洲足協解釋，改制可以令亞洲足球的轉會窗跟世界同步，幫助亞洲球隊從其他地方羅致優秀的球員及教練，而且可以更平均地分配球會賽程，並與國際賽日賽程保持平衡。

在2022年亞冠盃，傑志會代表香港參賽。（傑志提供）

另一項重要改革是外援限額，以往亞冠盃及亞協盃球隊只能註冊「3+1（3名不限國籍的外援及1名來自亞洲的外援）」外援；早前亞洲足協宣布2022年亞冠盃及亞協盃不限外援註冊名額，出場名額則維持「3+1」；如今亞洲足協表示由23/24球季起，外援註冊名額會由「3+1」放寬到「5+1（5名外援及1名亞援）」。

放寬外援名額相信更有利港超球隊發揮，因為以往港超球隊要煩惱從6名外援中挑選4人註冊踢亞洲賽，而在23/24球季起，就不用再大傷腦筋了！