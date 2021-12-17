亞冠盃數據出爐　香港代表傑志有球員上榜　兩項統針均高踞前三

亞洲足協公布2021亞冠盃數據，傑志有球員在兩項數據中上榜，且均位列前三。
今年亞冠盃有多達40間球會參賽，亞洲足協日前公布賽事各項數據排名，香港代表傑志亦有球員上榜，巴西籍外援基爾頓在兩項數據中都位列前三，亦是唯一上榜的「藍鳥」球員。
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基爾頓在6場分組賽中，共有57次「爭球成功（Duels won）」，僅以1次之差屈居於全北汽車前鋒古斯達禾軒歷基，以及伊朗球隊富拿特巴西外援盧斯安奴（Luciano Pereira Mendes）之後。
另外，這位中場亦17次完成「盤扭過人（Dribbles completed）」，來自伊朗的奧米德（Omid Alishah）則以18次排第二，至於榜首是效力卡塔爾球會艾雷恩的阿爾及利亞球員亞辛（Yacine Brahimi），他的數據十分驚人，在6場分組賽中30次扭過對手，比大部份球員高出一倍。
其他數據方面，另一卡塔爾球會艾杜哈尼翼鋒奧倫加 （Michael Olunga）以9個入球成為今屆神射手；伊朗球會柏斯波利斯中場托拉比 （Mehdi Torabi）就交出5次助攻，冠絕今屆所有球員。
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