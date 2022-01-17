亞冠盃︱傑志分組賽鬥中泰勁敵　或遇恩尼斯達　申辦形勢被動

2022亞洲聯賽冠軍盃分組賽周一（17日）抽籤，香港代表傑志終被抽入J組，潛在對手包括有機會從外圍賽晉級的日職球隊神戶勝利船。



港超球隊傑志上年在亞冠盃分組賽取得11分，雖未能以「最佳小組次名」資格出線，但仍創下香港代表在亞冠的史上最佳成績。

「藍鳥」今年再以港超冠軍身份參賽，今屆被編排於東亞區的第三檔次，經今日抽籤後最終遭分配至J組，同組對手有應屆泰國足總盃冠軍清萊聯、2021中超亞軍上海海港，及1支外圍賽晉級球隊，潛在對手包括有前巴塞中場恩尼斯達效力的日職神戶勝利船、緬甸聯賽冠軍撣邦聯、澳職中岸水手、墨爾本勝利或FC悉尼。

傑志繼上屆賽事遇上廣州隊後，今屆會鬥另一中超球隊上海海港。（傑志提供）

安永佳：中國球隊是競爭對手，很期待再較高下

傑志射手安永佳表示，球隊在第一、二檔次未有抽到日韓球隊，籤運已算不錯，但同組對手仍十分難踢。「上海（海港）是中超強隊，中國球隊一直是競爭對手，很期待再跟他們一較高下。至於神戶勝利船（從外圍賽）晉級的話，能跟恩尼斯達比賽會很神奇，因他是足球歷史中最佳球員之一。」

他對球隊有機會爭出線而感到興奮，認為只要有信心，定能像上屆賽事一樣向球迷送上驚喜。「我們裝備好自己，可以挑戰所有球隊。個人而言，也希望比上年取得更多入球（1球），在亞洲最高舞台中證明自己。」

安永佳（右）於上屆賽事對泰港時頂入1球，助球隊追和對手。（傑志提供）

朱志光談申辦分組賽可能性

「藍鳥」足球總監朱志光亦認同抽籤結果「不過不失」，「隊隊都強，傑志在亞冠不會有好籤。」他形容清萊聯「硬淨」，實力應在上年同組對手泰港之上；也指出上海海港是傑志「老對手」，多年前「藍鳥」在上海集訓時曾大敗，「他們現在仍很強，又有（前車路士巴西籍中場）奧斯卡。我們目標是爭取好成績，但首先是做好自己，要比之前進步。」

因應疫情，今屆分組賽會繼續以賽會制（即集中在一個地方完成所有比賽）形式踢雙循環，比賽日期為4月15日至5月1日，每組內各成員國家或地區，均可入標申辦。被問到傑志可會申辦分組賽，朱志光指球會形勢被動，暫未有定案，「有國際賽事、外隊訪港刺激球市當然是好事，球員也不必隔離，但現在疫情問題，球隊連操練也未恢復，怎可能有『過份』的要求？」

而假若傑志晉級，16強至準決賽都會是一場過淘汰賽，並在今年8月下旬上演；總決賽則安排在明年2月下旬舉行。

2022亞冠盃東亞區分組賽抽籤結果。（AFC）

亞協盃方面，理文去年亦殺入跨區決賽，惟最終不敵鳥茲別克代表拿薩夫。

香港今年再有東方龍獅及理文參賽，其中東方會直入J組，跟澳門鄒北記及台南巿FC同組。餘下一個J組席位，則由擁有主場優勢的理文於4月19日的附加賽中，跟蒙古球隊220體育會爭奪。而J組分組賽就在6月24至30日期間以賽會制方式踢單循環。