格連活特扣留72小時獲保釋候查　豪宅外加裝8部CCTV增聘私人保鑣

曼聯20歲新星格連活特（Mason Greenwood）涉嫌強姦、性侵、襲擊及威脅殺害18歲女友Harriet Robson，被大曼徹斯特警方扣留問話72小時後，終於獲准保釋候查。

英國傳媒發現，他所居豪宅刻意加強保安，並加裝8部閉路電視。



格連活特涉嫌多宗罪名被扣查，復出無期。（Getty Images）

周薪高達75000萬鎊的格連活特，由球壇天之驕子一夜淪為階下囚，連續3晚在囚室度過後，終獲准保釋。

英國《每日郵報》發現，他為月租1.4萬英鎊、位於柴郡的豪宅家中加強保安。該報指，格連活特新聘兩個私人護衛員看守，他亦另外聘請專家安裝一套全新閉路電視系統，最多可供8部閉路電視同一時間啟動錄影功能。

格連活特獲准保釋後，他位於柴郡的居所位即加強保安。 （Getty Images）

大曼徹斯特警方在聲明中稱，「涉嫌強姦及襲擊一女子的20歲男子，已獲准保釋，等候進一步調查。」

早前已為格連活特先後發出三份聲明的曼聯，今次暫未再作回應。曼聯周日公布，格連活特暫時不會回到球隊訓練及比賽，直至另行通告為止。

今次事件緣於他的女朋友Harriet Robson周日（30日）在社交媒體Instagram上載照片及錄音，示意被格連活特毆打至全身傷痕，短片中的Harriet口角滲血，血跡由頸項一路延伸至胸口，十分嚇人。當中一段去年10月的錄音，內容更為驚人，相信為格連活特的男聲，強迫應為Harriet的女方性交，女方不肯就範，男方用言語和實際行動施暴。

她的帖文一出，即在網上被瘋傳，大曼徹斯特警方隨即介入調查。即使Harriet之後刪除帖文和所有相關內容，不少網民已留底，並持續流傳。

曼聯新星格連活特女友Harriet Robson，在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。（Instagram）

慎入：Harriet上載多張受傷照片

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及後警方到格連活特家中將他帶走，並以涉嫌強姦及襲擊罪名拘捕。連續扣留48小時後，警方再加控他性侵犯及威脅殺人罪名，延長扣留期。由周日開始，格連活特已經連續第三晚在囚室中度過。

警方在聲明中稱，「調查員獲得額外時間，向一名涉嫌強姦及襲擊女性被捕的年約20歲男子問話。我們發現一女子在社交媒體上載的影片和照片，指控暴力行為，疑犯自周日下午起被扣查。法庭獲准延長扣留期至周三，他會持續被問話。」警方同時指出，「受害人持續獲得專業支援。」扣留72小時後，他終獲保釋候查。

曼聯為格連活特連發多份聲明。他被捕前，球會聲明指會先了解事件來龍去脈，強調不容許任何暴力行為；到他被捕後，再發聲明表示，格連活特暫時不會歸隊操練及出賽；到他被加控性侵及威脅殺人罪後，發出第三份聲明：「曼聯再次強烈譴責任何形式暴力的行為，如之前所述，直到另行通告前，格連活特不會為球會訓練或上陣。」

格連活特是曼聯青訓產品，也是備受注目的紅魔鬼以至英格蘭國家隊明日之星。他已為曼聯上陣129次，並攻入35球，惟他屢屢傳出紀律問題，最嚴重的是2020年9月英格蘭對冰島的歐國聯賽事，格連活特在自己首次入選大國腳的大日子，竟帶4名冰島女子返回大軍下榻的酒店疑開性派對，他及涉事的隊友菲爾科頓一度遭逐出國家隊，其後科頓獲重召，但格連活特一直未能再入選。

此外，曼聯隊友C朗拿度也曾屢次傳出與格連活特不和，亦有傳聞指C朗認為這位年輕隊友「不聽教導」。

在虛擬世界，格連活特同樣遭禁賽。（twitter）

一夜間被全世界割席

今次涉事被捕後，不止曼聯前途未卜，贊助商Nike亦已暫停與格連活特的合作關係，就連足球遊戲《FIFA 22》也在更新後把他刪除。

《FIFA 22》在周二（1日）更新過後，所有線下模式包括Xbox、PlayStation和桌面電腦版本中都再也找不到他的身影，曼聯陣容中不再有格連活特存在。同時，大量玩家將Ultimate Team中的格連活特轉售，似乎不想他再存在於自己陣容中。除了《FIFA 22》，手機版的《FIFA Mobile》也將他刪去。

曼聯一眾隊友，不少也在社交媒體取消關注他，英媒披露當中包括C朗拿度、迪基亞、保羅普巴及拉舒福特等，跟他劃清界線。

格連活特與Harriet外型合襯，想不到男方是暴力男友。（Instagram）

點圖睇：格連活特性感女友Harriet