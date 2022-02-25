【網球】奧運金牌情緒失控　爆粗兼打裁判椅　獎金積分全部歸零

世界排名第三的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），日前在墨西哥男網賽雙打賽事中行為失控，向裁判大罵髒話，亦用球拍狠打裁判椅子。

結果阿歷山大薩維列夫終為行為「埋單」，賽會判定除了判罰罰款，這名德國球員也被勒令退出所有賽事。



去年在東京奧運奪得網球男單金牌的阿歷山大薩維列夫，日前在墨西哥男網賽雙打賽事突然情緒失控，他夥拍巴西球手梅路（Marcelo Melo）出戰首圈，打到決勝的Super Tiebreak時對手一個疑似出界的接發球被判為界內，最終薩維列夫一方落敗，他因而大發雷霆，除了向裁判瘋狂爆粗，也直接拿拍擊向對方椅子。最後賽會勒令阿歷山大薩維列夫退出所有賽事。

阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）先向裁判大罵髒話。（美聯社）

ATP今日宣布對阿歷山大薩維列夫的處分，他因言語侮辱、違反運動精神2項罪名，每項各罰2萬美元，總共4萬美元，為單次違規的最高罰款金額。

大發雷霆後直接拿拍猛砸對方椅子。（美聯社）

此外，他在本站賽季的31500美元獎金和所得積分全被取消。事發後，阿歷山大薩維列夫在社交媒體上為自己的失控行為道歉，並強調發脾氣「只是對自己感到失望」的表現，與裁判無關。