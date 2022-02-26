曼聯青年軍贏波焦點在場邊　蘭歷克與摩納哥高層見面有玄機｜英超

曼聯看守領隊蘭歷克在周四晚入場觀看曼聯U18對李斯特城U18的青年足總盃8強，他身邊坐着一位重量級人馬，就是摩納哥的體育總監保羅米素爾（Paul Mitchell）。難道曼聯及摩納哥正商討球員交易？英國傳媒懷疑，兩人見面更可能與普捷天奴有關，因為米素爾以前分別跟過蘭歷克及普捷天奴工作，但曼聯方面為傳言降溫，指米素爾只是回鄉探親。



曼聯在這場青年足總盃以2：1勝出晉級4強，焦點落在場邊兩位非一般的觀眾身上，他們分別是蘭歷克及米素爾。曼聯領隊與摩納哥總監會面，自然引起外界揣測。

從曼聯電視台的直播片段中，見到蘭歷克及米素爾一起入場睇波。（Twitter）

英國《曼徹斯特晚報》指，蘭歷克及米素爾是舊同事，兩人曾經在RB萊比錫合作。米素爾在2018年2月加入萊比錫，成為球會的招募及發展主管，當年蘭歷克在紅牛集團做過總監，又客串過教練。

蘭歷克及米素爾在萊比錫合作過。（Twitter）

米素爾還有另一個身分，他還是普捷天奴信任的夥伴。米素爾在2012年出任修咸頓的招募部門主管，翌年與時任領隊普捷天奴合作。在2014年，普捷天奴轉到熱刺，米素爾同年跟住獲邀過檔，兩人拍住上，為熱刺發掘了迪利阿里及捷比亞等球員。不過，傳米素爾與熱刺主席利維不和，在2016年辭職。離開熱刺後，他才到德國加入萊比錫。

普捷天奴是曼聯下任主帥的熱門。（Getty Images）

故此，外界難免猜測兩人是因為普捷天奴而見面，更有網民估米素爾可能是曼聯新設的副足球總監候選人。《曼徹斯特晚報》就米素爾的出現問過曼聯，曼聯表示米素爾只是回鄉探親。40歲的米素爾是大曼徹斯特人，球員時代在韋根出道。