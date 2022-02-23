歐聯︱曼聯作客馬體會前施蒙尼大笠高帽　盛讚紅魔：「世上最佳」

歐聯16強今晚深夜4時上演馬德里體育會主場迎戰曼聯，大戰當前，馬體會主帥施蒙尼向對手大派高帽，指出蘭歷克麾下的曼聯是「當今世上其中一支最佳球隊」，認為比賽將十分難踢。



馬體會主場迎戰曼聯前，施蒙尼大讚對手。（Getty Images）

「我們面對世界上其中一支最佳球隊。如果我無搞錯，過去14仗他們只曾一敗。」施蒙尼說，「新領隊蘭歷克帶領下，為球隊帶來團結和團隊合作。我們可看到曼聯以往的樣子，他們在新領隊到來後進化，已經升上聯賽第四位。」

他大讚對手，「這是一支高強度、充滿動力、非常勇敢的球隊。擁有優秀的前鋒，球員整體水平也很高，並願意付出很大努力嘗試團結陣中的11個球員。」施蒙尼預期，「這將會是場很難踢的比賽，即使每場歐聯比賽也是如此。」

消息指，蘇亞雷斯今仗極可能沒有正選。（Getty Images）

數據上施蒙尼並沒有錯，蘭歷克自從去年12月首度領軍帶領曼聯1：0擊敗水晶宮，至今共15場比賽法定時間內只曾在英超0：1負狼隊。可是球隊表現不算穩定，其中4仗在領先情況下被追平，對阿士東維拉一戰更在領先2球下仍失分。足總盃對英冠球隊米杜士堡，被對手追平後，戰至互射十二碼被踢出局。就算最近一仗對列斯聯，領先兩球下仍一度被對手在59秒內極速追平，終靠兩名後備球員費特和艾蘭加各入一球獲勝。

可是馬體會本身今季問題也不少，在西甲已跌至第五位。這場歐聯大戰射手基沙文剛傷癒，未必可趕及上陣，另一前鋒蘇亞雷斯今季狀態不穩定，消息指亦不會獲得正選。只是不知真是如此，還是故意放出的「偽軍情」了。

蘭歷克帶同般奴費南迪斯出席歐聯賽前記者會。（Getty Images）

另一邊廂，蘭歷克同樣大讚施蒙尼，「他在馬體會11年來贏得獎盃，踢出風格。這是一支充滿激情的球隊，反映領隊的性格，施蒙尼或是歐洲最激情領隊。」他表示，曼聯必須以同樣的高能量和激情，「我會為球隊預備好體能上和情感上的挑戰，兩場比賽我們都要意志力強大，尤其是作客。」

蘭歷克指，自己未曾與施蒙尼對陣，「我一直欣賞他的成就，在馬體會的11年，他將球會改頭換面，提升為歐洲最受尊敬的球會之一。我很期待未來兩場比賽。」