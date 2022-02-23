英超｜費特斥曼聯高層「糟糕」無遠見　反擊批評：他們只想羞辱我

曼聯中場費特（Fred）在歐聯比賽前接受巴西傳媒訪問，批評紅魔高層短視，聘請看守領隊的決定「奇怪」及「糟糕」。



曼聯將於歐聯16強作客馬德里體育會，大戰前中場費特受訪時卻突然批評紅魔。

他被巴西傳媒問到，如何看待球會高層聘請德國籍教練蘭歷克（Ralf Rangnick）為看守領隊、任期只得大半季時，不諱言持反對意見。

費特認為曼聯聘請蘭歷克做看守領隊的決定十分奇怪。（Getty Images）

「這樣做有一點奇怪。我知道在職業足球世界，在短時間內取得好成績相當重要，但擁有長遠計劃同樣重要。」

費特更直斥曼聯十分短視：「可是我們沒有（長遠計劃），這有點糟糕。當下就只有短期目標，我們根本不知完季後會發生什麼。」

費特希望助曼聯結束錦標荒。（Getty Images）

曼聯的錦標荒已長達5年，費特表示自己跟C朗拿度、般奴費南迪斯及查頓辛祖等都渴望贏得冠軍，但球會亦必須有更好的策略。「若你不想奪冠，就不值得為曼聯效力。」

這位巴西中場自2018年加盟後表現備受質疑，直至近年才算獲得認同。

費特借機會回應球迷及名宿抨擊，「我知我不是技術最好的一位，但我每次出場都付出所有。總是有人喜歡我或不喜歡我。在網上世界發表仇恨言論很容易，有些人只想羞辱我，但我只會聆聽有建設性的批評。」