英超︱史高斯改口讚普巴　稱曼聯全隊只有他踢得上利物浦正選

曼聯名宿史高斯（Paul Scholes）身為一代中場，對跟他踢同一位置的後輩普巴向來意見多多，不過近日一改口風，指目前全隊紅魔鬼只有普巴一人，實力足以晉身目前的利物浦或曼城大軍之中，令人摸不着頭腦。

利物浦傳奇中場麥巴拿文不認同他的意見，直指普巴基於一個問題，根本無法踢上利物浦或曼城。



史高斯之前多次狠批普巴，今次卻又指他是唯一一個實力足以踢利物浦的曼聯球員。（Getty Images）

史高斯：「只有普巴可踢曼城或利物浦」

史高斯過去多次嚴厲批評普巴，去年10月更曾建議他的舊隊友兼時任曼聯主帥蘇斯克查，不要再派拒絕續約的普巴上陣。去年11月初曼聯在歐聯分組賽作客阿特蘭大踢成2：2後，史高斯斥責普巴：「去到35歲仍然會做一些蠢事，需要人一直提點他直至35歲。」

如今只是事隔數月，當史高斯被問起，目前曼聯陣中有哪位球員足以打入兩大宿敵利物浦或曼城正選陣容，他卻聲稱，「處於最佳狀態的普巴可以。」

史高斯一改口風，認同普巴實力。（Getty Images）

史高斯讚完普巴後，不忘又踩一腳，「他是曼聯在做什麼的指標。每個球員都是水準飄忽，負責管理球會的人對自己所做的事同樣搖擺不定。」

他不諱言：「我一直是普巴的最大批評者，但當你是對方球員，來到奧脫福，有得揀當然希望面對的只是麥當文尼和費特。現在有普巴在陣，你不知道會如何，但只要他踢出水準，他是十分出色的。」史高斯補充，「當他不在狀態，對手是利物浦或曼城，便會遇上麻煩。」即使如此，他提出一個疑問，「明年曼聯可以找誰取代他？」

麥馬拿文與央高斯唱反調，認為普巴無法踢得上目前的利物浦或曼城。（Getty Images）

麥馬拿文：根本無可能

史高斯對普巴的實力充滿自信，然而利物浦名宿麥馬拿文完全「無面俾」，「普巴可以改善曼城的實力嗎？不可以。同樣地，他也不能提升利物浦的水平。由於踢法關係，連車路士應該也不可以。」

麥馬拿文認為，普巴過去5年來的狀態，不足以讓他在目前的曼城或利物浦陣中獲得正選一席，「他的聲譽一流，但那是他身披法國隊和祖雲達斯戰衣的時候，而不是穿上曼聯球衣之時。他的踢法無論對曼城或利物浦來說，都是太慢了。」

28歲的普巴2016年以8900萬英鎊轉會費重返曼聯，6年來一直未能穩定地踢出最佳表現。他跟曼聯的合約今年6月屆滿，多次拒絕續約之下，很大機會在季尾自由身離隊。