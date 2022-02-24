歐聯｜曼聯獲門楣救兩命保和局　馬古尼再做箭靶　網民：走啦

曼聯隊長哈利馬古尼上仗對列斯聯頂入開紀錄一球，作為中堅在進攻方面有貢獻固然是好，但先要做好防務。這名曼聯隊長今仗作客馬體會再度「中伏」，幸好新星艾蘭加末段建功，作客以1：1逼和對手。
歐聯16強首回合，曼聯作客馬德里體育會，開賽僅7分鐘，主隊由祖奧菲歷斯頭槌打開紀錄，曼聯上半場末段更有機會再失一球，禾沙積高近門彈地頭槌，幸好門楣救一命。紅魔鬼在下半場取回不少攻勢，後備入替的艾蘭加再度救世，單刀射破對手大門，80分鐘攻入扳平一球，加上基沙文其後再度中楣，曼聯作客馬德里力保不敗。
曼聯看守領隊蘭歷克賽後表示，早段失守令今仗更難踢，隊長哈利馬古尼難免要負上責任，這名曼聯隊長當時只顧望波，完全沒有留意身後的菲歷斯，當他發現對方時，已經為時已晚，菲歷斯衝頂破網。
馬古尼是「曼迷」的箭靶，尤其是他接二連三在防守上犯錯，球迷們亦忍無可忍，炮轟他是當今世上最差的中堅之一，更直言馬古尼無謂再獻醜，早日離開曼聯吧！
除了馬古尼，傷癒復出的華拉尼今仗同樣有點迷失，就如他在上半場中段，先沒有為意迪基亞的龍門球短傳，其後趕忙地傳給隊友，回傳給他後再交失，最終只好犯規阻止對手進攻。
今周英超直播賽程：
更多曼聯相關報道：
英超︱史高斯改口讚普巴 稱曼聯全隊只有他踢得上利物浦正選英超｜費特斥曼聯高層「糟糕」無遠見 反擊批評：他們只想羞辱我歐聯︱曼聯作客馬體會前施蒙尼大笠高帽 盛讚紅魔：「世上最佳」歐聯｜曼聯迪基亞即將倒戈馬體會 兩種感受令他自稱曼徹斯特人曼聯小將艾蘭加被掟銀仔仍不失魔性 完場後慶祝動作獲激讚︱英超曼聯139次角球終破網 死球數據令人尷尬 馬古尼：「感到羞愧」蘭歷克質疑列斯聯入球前侵犯般奴 得到球證一句風趣回應｜英超英超｜查頓辛祖一洗「007」污名獲盛讚 舊隊友：證明大家是錯英超｜曼聯全靠「神調動」挫列斯聯 蘭歷克盛讚麾下：有進步英超︱曼聯4：2勝列斯聯辛祖般奴齊閃耀 紅魔將帥評分一覽英超︱曼聯隊長馬古尼先開紀錄 列斯聯連追2球 紅魔再入2球贏波