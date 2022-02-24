歐聯｜曼聯獲門楣救兩命保和局　馬古尼再做箭靶　網民：走啦

曼聯隊長哈利馬古尼上仗對列斯聯頂入開紀錄一球，作為中堅在進攻方面有貢獻固然是好，但先要做好防務。這名曼聯隊長今仗作客馬體會再度「中伏」，幸好新星艾蘭加末段建功，作客以1：1逼和對手。



歐聯16強首回合，曼聯作客馬德里體育會，開賽僅7分鐘，主隊由祖奧菲歷斯頭槌打開紀錄，曼聯上半場末段更有機會再失一球，禾沙積高近門彈地頭槌，幸好門楣救一命。紅魔鬼在下半場取回不少攻勢，後備入替的艾蘭加再度救世，單刀射破對手大門，80分鐘攻入扳平一球，加上基沙文其後再度中楣，曼聯作客馬德里力保不敗。

新星艾蘭加入救命波 曼聯1：1逼和馬德里體育會

曼聯看守領隊蘭歷克賽後表示，早段失守令今仗更難踢，隊長哈利馬古尼難免要負上責任，這名曼聯隊長當時只顧望波，完全沒有留意身後的菲歷斯，當他發現對方時，已經為時已晚，菲歷斯衝頂破網。

祖奧菲歷斯擺脫馬古尼衝頂破網，為馬體會先開紀錄。（Getty Images）

馬古尼是「曼迷」的箭靶，尤其是他接二連三在防守上犯錯，球迷們亦忍無可忍，炮轟他是當今世上最差的中堅之一，更直言馬古尼無謂再獻醜，早日離開曼聯吧！

馬古尼今仗再度犯錯，幸得小將艾蘭加挺身而出。（Getty Images）

除了馬古尼，傷癒復出的華拉尼今仗同樣有點迷失，就如他在上半場中段，先沒有為意迪基亞的龍門球短傳，其後趕忙地傳給隊友，回傳給他後再交失，最終只好犯規阻止對手進攻。

華拉尼今仗表現亦患得患失，幸好未令球隊失守。（Getty Images）

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