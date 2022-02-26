英超｜曼聯提早取消俄羅斯航空贊助　10年合約帶來1億鎊收入

俄羅斯揮軍烏克蘭之下，英超球隊曼聯宣布棄用多年的俄羅斯贊助商。



曼聯在球會官網發布聲明指：「在烏克蘭的事件之下，我們已取消俄羅斯航空的贊助權利。我們跟全球球迷有同樣的顧慮，也關切那些受影響的人們。」

曼聯在官網發布聲明，取消與俄航的贊助合約。（曼聯官網截圖）

曼聯在2013年與俄羅斯航空簽下贊助合約，並在2017年續約至2023年，意味「紅魔鬼」在合約結束前一年提早取消合約，未知是否需要賠償。英國《每日郵報》指，曼聯在之前9年中，在與俄航的合作關係中獲得由俄羅斯而來的約1億鎊收入；報道續指，在俄羅斯揮軍烏克蘭後，曼聯股價一度由14.08美元跌至13.1美元，或跟他們接受俄航贊助有關。

除了曼聯之外，不少體育機構都與俄羅斯資金切割，包括獲俄羅斯天然氣公司贊助15年之久的德國球會史浩克04，及以俄羅斯化學肥料公司Uralkali為主要資金來源的F1哈斯車隊。