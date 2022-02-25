英超｜阿仙奴95分鐘絕殺反勝狼隊　拿卡錫迪關鍵時刻挺身而出

英超周四（24日）深夜補賽，阿仙奴主場惡鬥狼隊，中堅加比爾馬加希斯開賽早段後場「送禮」，黃喜燦把握機會先開紀錄，兵工廠戰至末段由尼高拉斯比比追平，加上拿卡錫迪補時階段半傳半射，導致狼隊門將沙亞擺烏龍，阿仙奴以2：1反勝，收窄與前四的距離。



阿仙奴今仗在酋長球場出戰，硬撼不經不覺成為「爭四」分子之一的狼隊。兵工廠開賽早段即送見面禮，中堅加比爾馬加希斯在魯爾占美尼斯的力逼下，回傳予門將時被黃喜燦看穿，衝前截去皮球再推過蘭斯達爾，窄角度送入空門，阿仙奴開賽10分鐘隨即失守。

黃喜燦把握阿仙奴後場失誤，為狼隊先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴站上陣腳後，取回不少攻勢，今仗逐漸變成攻防戰，兵工廠全場錄得26次攻門，比對方多出20次，惟遲遲未能追平。阿仙奴的努力沒有白費，尼高拉斯比比禁區內接應尼基迪亞傳中，乖巧地順勢轉身再起腳破網，82分鐘終於扳平。阿仙奴繼續強攻，隊長拿卡錫迪接應比比直線，窄角度半傳半射，省中狼隊門將沙亞的手入網，阿仙奴憑一球烏龍球絕地反勝，全取3分。

阿仙奴以45分升上第5位，距離第4位的曼聯僅1分，更加少踢兩場；狼隊則繼續排第7位。

尼高拉斯比比禁區內乖巧轉身起腳，一氣呵成。（Getty Images）

縱然絕殺一球變成沙亞的烏龍球，拿卡錫迪功不可沒，從數據證明這名阿仙奴隊長的貢獻，全場8次攻門，其中2次中目標，3次成功盤扭過人，亦有兩次關鍵傳送。拿卡賽後歸功一眾主場球迷，「是酋長球場的打氣聲為我們注入力量，沒有他們，我們難以反勝，十分感謝球迷們的熱烈打氣。」

這名30歲的法國箭頭與球隊的合約至季尾完結，至今未知未來去向，主帥阿迪達賽後表示，全力挽留拿卡留在陣中。

拿卡錫迪助阿仙奴絕殺對手，取得寶貴3分。（Getty Images）

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