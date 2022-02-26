網球｜俄羅斯球手逆轉入決賽　鏡頭前寫下三個詞　沉默地展露感受

俄羅斯入侵烏克蘭成為世界焦點，在體育界，俄羅斯運動員瞬間也成為眾矢之的。杜拜網球公開賽，俄羅斯球手魯比夫在4強以盤數2：1反勝晉級決賽，獲勝後的他於鏡頭前沉痛地寫下三個字。
魯比夫在4強以3：6、7：5、7：6 逆轉波蘭好手胡卡奇（Hubert Hurkacz），賽後他未有特別興奮，反之表情變得沉重。魯比夫其後走到鏡頭前，寫上「No War Please」（請不要開戰），接着全場拍掌鼓勵。
魯比夫其後受訪時表示，身份為俄羅斯人，因此在網絡上收到很多攻擊，他亦只能沉默地寫出感受。魯比夫說：「因為我是俄羅斯人，我在社交媒體收到很多挑釁的留言，我不能有所回應，一旦回應了我就成為和他們一樣的人。」
魯比夫早前和烏克蘭拍檔莫查諾夫（Denys Molchanov）於馬賽舉行的13公開賽(Open 13)拿下雙打冠軍，隨即網上罵聲比祝賀多。魯比夫再強調要和平，先得團結起來：「如我想要和平，我必須展現這個態度，即使別人向我扔石頭，我也要表現出我不是來侵略的；在這個時刻，你意識到你的比賽根本不重要，重要的是世界和平、團結起來，互相照顧，這才是最重要的事。」
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