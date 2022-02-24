俄羅斯國腳反對戰爭成第一人　前國家隊隊長史莫洛夫為烏克蘭心碎

烏克蘭局勢持續惡化，俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動，曾擔任俄羅斯足球代表隊隊長的史莫洛夫（Fedor Smolov），成為首位公開表態反對戰爭的俄國球員。



俄羅斯今日正式向烏克蘭採取軍事行動，烏克蘭球會及運動員紛紛發聲。另一邊廂，效力俄超莫斯科戴拿模的史莫洛夫成為首位就事件公開表態的俄羅斯足球員。

這位前鋒今日在個人Instagram上載一張全黑相片，並用俄文寫上「No War!!!」（不要戰爭），配上一個心碎的表情符號跟烏克蘭國旗。

史莫洛夫並非等閒之輩，他是俄羅斯國腳，45次代表國家隊上陣並攻入16球，並曾經擔任隊長，最近一次戴起俄軍隊長臂章便是去年9月7日對馬爾他的世界盃外圍賽。

這位32歲球員今年1月才回歸莫斯科戴拿模，過往曾效力莫斯科火車頭及西甲切爾達。