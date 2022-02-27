英超｜敵對烏克蘭國腳相擁互安慰　辛真高強忍淚水一幕令人動容

烏克蘭國腳辛真高（Oleksandr Zinchenko）與邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko）分別效力曼城及愛華頓，兩人周日凌晨（27日）在英超碰頭，出現感人畫面。
俄羅斯揮軍之下，烏克蘭連日飽受戰火，今輪英超多場賽事球隊均表態反戰，其中愛華頓主場對曼城亦一樣。列隊時，主隊愛華頓所有球員披上烏克蘭國旗，曼城球員則穿上一件印有烏克蘭國旗的Tee，並寫上「No War（不要戰爭）」。
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看台上的球迷也不分敵我，許多人也展示烏克蘭國旗或是反戰標語。為曼城先列後備的辛真高也在後備席上強忍淚水，場面動人。他在賽前熱身時，也與愛華頓陣中的烏克蘭國腳邁克蘭高相擁、互相安慰。
現年25歲的辛真高出身於烏克蘭城市拉多梅什利，曾為國家隊上陣48場，他早前在社交媒體狠批俄羅斯總統普京是「怪物」，更直言「希望你以最痛苦的方式死去」。邁克蘭高則現年22歲，今年1月才加盟愛華頓，此前效力烏克蘭球隊基輔戴拿模，亦是其青訓產品，與基輔有深厚淵源。
辛真高強忍淚水：
Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022
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