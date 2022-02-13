世冠盃｜車路士隊長神級演技成最大功臣　油王入主19年終圓七冠夢

車路士在世界冠軍球會盃決賽惡鬥巴甲球會彭美拉斯，戰至加時末段憑一個十二碼，以2：1絕殺對手，首次捧走這個「世界冠軍」，也令班主阿巴莫域治自2003年入主以來，終於奪得所有主要錦標。

成就這個重要冠軍的主要功臣，除了射入致勝十二碼的夏維斯，更有隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）。



艾斯派古達以隊長身份領軍出戰世冠盃決賽。（Getty Images）

比賽進行至116分鐘，車路士和彭美拉斯仍戰成1：1，就在即進入互射十二碼之際，車路士隊長艾斯派古達一記射門，令彭美拉斯球員在禁區內犯手球被判罰十二碼，艾斯派古達即撿起皮球走向十二碼點，未幾，彭美拉斯球員便圍住他和球證投訴。

艾斯派古達的射門搏得對方手球。（Getty Images）

艾斯派古達一直拿着皮球，在十二碼點附近踱步，沒有理會上來騷擾、被球證出示黃牌警告的對手球員，他甚至親吻了一下皮球，似乎已準備好主射這極度重要的一球。

擾攘了近1分鐘，彭美拉斯球員終於退回禁區外，此時艾斯派古達突然轉身，將球遞給一直遠離十二碼點、此時才緩緩走入禁區的夏維斯，這位德國前鋒操刀，一射入網，為車路士奠定2：1勝局。

艾斯派古達精彩演技逐格睇（按圖放大）：

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艾斯派古達在他主射十二碼前的一連串舉動，無疑為夏維斯大大減壓，有球迷在Twitter上讚道：「艾斯派古達在這球十二碼的心理戰值得一提，他是第一個向球證提出（對手犯手球），然後撿起了皮球去承受了彭美拉斯球員帶來的壓力，再將球交給夏維斯。他是神奇隊長！」

艾斯派古達賽後透露，自己早已預料到車路士獲得十二碼時，彭美拉美的球員會前來施壓：「我知道他們會做什麼！我已預期到他們會來包圍射十二碼的球員，我一早告訴夏維斯他會主射。我只是想幫他減壓，令他更冷靜，尤其在比賽只餘下3分鐘時，這更重要，最後也很見效。」

艾斯派古達離隊在即，為車路士奪得最後一個未曾落袋的主要錦標，算是美滿結局。（Getty Images）

夏維斯則滿是感謝之情，道：「老實說，那時我真的很緊張，尤其那球十二碼超級重要，真是太瘋狂了，幸好我能保持冷靜！」

車路士在阿巴莫域治入主後的第19個年頭，終於奪得所有主要錦標，包括英超冠軍、歐聯冠軍、歐霸盃、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃、英格蘭足總盃及英格蘭聯賽盃，而艾斯派古達更是陣中唯一一位有份參與7個錦標的超級功臣。

車路士班主阿巴莫域治入主以來，首度奪得世冠盃，親臨現場睇波的他喜上眉梢。（Getty Images）

阿巴莫域治在2003年以1.4億英鎊收購陷於財困的車路士，旋即投入大量資金將車路士打造成勁旅，既還清債務又收購球星，入主後僅兩年已奪得英超冠軍，但等到2012年才實現成為歐聯冠軍的心願，又相隔10年，他終於一圓「超級大滿貫」的心願。阿巴莫域治在2021年獲《福布斯》評為俄羅斯富豪榜第12位、並在世界富豪榜排第142位，估計擁有145億美元資產。

此外，車路士後衛堤亞高施華也成為首位在世冠盃奪得賽事最佳球員的後衛，門將艾度亞文迪則是喜事成雙，一周內先隨塞內加爾奪得非洲國家盃，回歸球會後即踢正選，並奪得世冠盃。