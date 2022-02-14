世冠盃｜比簡迪更低調的傳奇隊長　攬齊7項賽事獎盃　車路士首人

車路士前場向來雲集「性格巨星」，夏薩特、盧卡古、迪亞高哥斯達...... 通通也是教頭們管治下的大挑戰。往往要提到隊中的低調代表，大家必然想到中場簡迪，惟藍軍當中仍有一名低調領袖總是默默為團隊貢獻及犧牲，他就是艾斯派古達。
艾斯派古達2012年加盟車路士至今10年，一直都是隊中的「穩定先生」。若說攻力，他沒有小將域斯占士的射術，惟拚搏與穩定，他在這10年也交出上乘表現。
無論是右閘、左閘、客串中堅位還是移前踢翼衛，抑或迪馬堤奧、賓尼迪斯、摩連奴、希丁克、干地、沙利、林柏特及杜慈的車路士，艾斯派古達也是信心之選。
艾斯派古達世冠盃精彩演技逐格睇（按圖放大）：
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踢法硬朗及穩健的他至今為車路士攻入15球，進攻貢獻不耀眼，但10年內459次為車路士上陣，他只有58場後備上陣或被換走，艾斯派古達不會是球隊中最標青的一員，但他必定是最務實的後防。
艾斯派古達10年的車路士：
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就在周六世冠盃的席上，車路士三大名宿杜奧巴、泰利及施治同堂觀戰，前者在艾斯派古達賽後受訪期間「亂入」並說：「這伙子2年來贏的還比我們花了10年的多。」杜奧巴無誤，這名隊長成為了球會史上首位拿下英超、聯賽盃、足總盃、歐聯、歐霸、歐超盃及世冠盃的球員，前無古人。
「如果有11個艾斯派古達，我便可拿下歐聯冠軍」，2014年前車路士教頭摩連奴曾這樣說着，然而艾斯派古達在這10年證明，一個「AZP」就說明了一切。
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