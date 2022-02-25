F1｜哈斯戰車暫移除敏感俄羅斯元素　馬薩賓：體育不牽涉政治

俄羅斯日前入侵烏克蘭，Aston Martin車手華迪爾先對局勢表態，表明不會參加俄羅斯站，F1車隊隨即召開危機會議，討論俄羅斯站事宜。
與此同時，第3日冬測繼續在巴塞隆拿舉行，由俄羅斯化學原料公司冠名贊助的哈斯車隊，為了避風頭，早前宣布戰車換上全白拉花，以及抽起贊助商名稱。
俄羅斯總統普京一聲令下，揮軍入侵烏克蘭，F1方面表示密切留意局勢發展，而一眾車隊領隊與F1行政總裁杜文利卡尼（Stefano Domenicali）召開危機會議。
對俄羅斯入侵烏克蘭表態 F1車手華迪爾：不應該也不會去俄羅斯站
全F1與俄羅斯最有關係，必定是哈斯車隊，他們有俄國車手馬薩賓（Nikita Mazepin），而贊助商是化學原料公司Uralchem，老闆正正就是馬薩賓父親，他們家族與普京關係過從甚密。正因馬薩賓家族資助哈斯的關係，連這支美國車隊在戰車亦增添俄羅斯元素，在頭鏟有明顯的白﹑藍﹑紅三色。
現時俄羅斯與烏克蘭的局勢緊張，有關俄羅斯的元素如今引起外界反感，為免麻煩，哈斯車隊亦避一避風頭，暫時抽起車身的Uralkali字樣，其中在車頭最明顯的白﹑藍﹑紅，改以全白的拉花參與最後一日的冬測，而馬薩賓未受影響，將繼續駕駛哈斯戰車。
哈斯戰車新舊對比：
馬薩賓早前表示，百分百專注在賽場，「我一向都是體育不牽涉政治的支持者，我只會全力專注在測試上。我對新戰車感到非常興奮，希望這3日可以協助車隊研發出一分力。
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