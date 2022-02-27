網球｜烏克蘭女將一夕變難民　21歲美少女哭別父母成妹妹監護人

烏克蘭戰火蔓延，不少運動員公開發聲，更有不少運動員身陷其中。

21歲烏克蘭網球女將恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）接受《ESPN》訪問時提及自己經歷的可怕時刻，與家人離別苦況，以及年紀輕輕已成為15歲妹妹的監護人。



父母在家鄉被轟炸翌日將恩絲杜絲卡兩姐妹送走，逃離烏克蘭。（Instagram截圖）

烏克蘭網球女將恩絲杜絲卡在訪問中憶述幾天前發生的事，表示在俄羅斯採取軍事行動前，一家人一如以往地共晉晚餐，心中還想着隔天的訓練內容。後來從睡夢中驚醒，全家躲入地牢。過程中不斷聽到爆炸聲，「只要有一顆炸彈，就可以讓我們從地球上消失。」

在碼頭上恩絲杜絲卡和15歲的妹妹成了難民，她也成為妹妹的監護人。（Instagram截圖）

父母隨即決定翌日將兩姐妹送走，逃離烏克蘭，在碼頭上恩絲杜絲卡和15歲的妹妹頓變難民，她也成為妹妹的監護人。父親留下一句︰「我不知道這場仗會如何停下，但你們無論如何也要照顧對方，繼續追逐夢想，建立新生活，要一直在一起」，並希望兩姐妹不要擔心自己。「這是電影，還是真的？」恩絲杜絲卡提到自己需要好好處理情緒，照顧妹妹。

年僅21的恩絲杜絲卡，如今已為妹妹監護人。（Instagram）

現時恩絲杜絲卡安全到達法國，將會繼續完成里昂公開賽。恩絲杜絲卡現時世界排名第120位，最高曾在2020年1月位列第21名，曾嬴過三次WTA巡迴賽。

現時WTA巡迴賽中不乏來自烏克蘭的網球女將，單在頭300名中，就有9位烏克蘭球手，另外也有3位男球手名列ATP前300名中。

烏克蘭網球女將恩絲杜絲卡，在訪問中憶述幾天前發生的事。（Instagram截圖）

世界排名15的球手絲慧杜蓮娜以及排名49的瑪達歌絲迪克（Marta Kostyuk）也在社交平台上發聲。

瑪達歌絲迪克悲傷地表示︰「如俄羅斯停止戰鬥，就不會有戰爭；但如果烏克蘭停止戰鬥，就不會再有烏克蘭。」