歐洲桌球大師賽｜21歲中國球手范爭一贏奧蘇利雲　首奪排名賽冠軍

周日晚的歐洲桌球大師賽決賽，來自中國的21歲小將范爭一，爆冷以10：9擊敗「火箭」奧蘇利雲，個人首次贏得排名賽冠軍。

奧蘇利雲表示范爭一是今場打得較好的球手，並大讚對方是「未來世界冠軍」。他還讚稱中國桌球新一代人才輩出，指范爭一、顏丙濤及趙心童就像網球壇的費達拿、拿度及祖高域那樣互相競爭。



這是范爭一首次躋身排名賽決賽，與史上贏得最多次排名賽冠軍（38次）的奧蘇相遇，雙方在第1節勢均力敵，戰成4：4平手。

在第2節，范爭一連續兩局打出一棒破百，領先6：4，但奧蘇連贏兩局追平6：6。跟着，范爭一又贏兩局，奧蘇再追兩局，包括在第15局打出一棒107度。及後，雙方各贏一局，戰至難分難解的9：9，要打決勝的第19局。

【決勝關鍵第19局】

奧蘇一次失誤，打紅波失手；跟住范爭一一棒打92度致勝，在決勝局贏96：0，以總局數10：9險勝奧蘇，首次入排名賽決賽便贏得錦標。21歲的范爭一贏得8萬鎊獎金，還成為史上第5位贏得排名賽冠軍的內地球手；之前4人是丁俊暉、梁文博、顏丙濤和趙心童。

范爭一賽後表示，能夠跟奧蘇打決賽，已經是夢想成真，因為奧蘇是每位中國球手的偶像，「我、心童、丙濤也是，因為奧蘇一直對中國球手很大方友好，他一直幫助我們。很開心與奧蘇比賽，從他身上學習。」贏出歐洲大師賽後，范爭一的世界排名由80急升至31位。

奧蘇賽後對范爭一讚不絕口，他說：「他（范爭一）是全日表現較好的球手，我盡力去限制他，爭持到最後，但他是更好的球手，配得上今場的勝利。」

第60次參加排名賽決賽的奧蘇跟住講到，中國的新一代球手令他印象深刻，他說：「21歲而已，非常優秀，我認為他們現在互相激勵。你有（趙）心童、（顏）丙濤、這位小伙子，還有一些未成名，他們互相推動對方，有點像費達拿、拿度及祖高域，他們全部都更努力，因為他們知道競爭是一件好事。中國的桌球手很優秀，這些年輕人很出眾，對桌球界是好事，很高興可以見到，還有與一位未來的世界冠軍比賽。」