英超｜艾歷臣259日後再戰頂級賽事　家人醫生在場見證：很快樂

丹麥國腳基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）去年在歐國盃心臟病發、倒卧球場的一幕，曾令全球球迷揪心，當時難以想像他能重返球場，更遑論是英超般的最高強度賽事，但他的確做到了。



周六（26日）在賓福特主場對紐卡素一役，距離那場芬蘭對丹麥的歐洲國家盃已過了259天，艾歷臣半場上陣，換入一刻，更出現一個巧合。

基斯甸艾歷臣（左一）半場入替時，全場都為他鼓掌。（Getty Images）

賓福特對紐卡素11分鐘已踢少一人，到44分鐘已落後2球，主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）見球隊深陷劣勢，下半場戰至52分鐘時調入艾歷臣，他在全場球迷不分敵我的掌聲下，重新踏上球場。

巧合的是，去年歐國盃芬蘭對丹麥，在艾歷臣送院後入替他的是馬菲亞斯贊臣（Matthias Jensen）；今仗艾歷臣入替的，正是這位丹麥國家隊隊友，英國《衛報》寫道：「這個調動看起來很平凡，但既是過去事件的映照、也對未來有象徵意義。」

闊別頂級賽事9個月，艾歷臣此前雖曾在友誼賽上陣及入球，但在速度及對抗性皆是頂級的英超，他仍需時重拾狀態，有時控球難免甩腳，但也交出一些招牌的漂亮傳送。

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最終艾歷臣未能為賓福特扭轉戰果，0：2敗予紐卡素，但賽後受訪時，他顯然鬆一口氣，《衛報》引述他說：「若不理戰果，我很開心，在經歷這一切後，能重回比賽是個美好的感覺。（在賓福特的）第一天開始已很特別，賓福特很照顧我、每個人都對我加盟感到高興。」

艾歷臣也透露自己的親人都在場：「所有人都在這裏，我的家人、父母、子女、外母，和協助我回歸的醫生們。他們的經歷，比我更加難熬呢。」

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