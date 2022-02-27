英超｜艾歷臣259日後再戰頂級賽事　家人醫生在場見證：很快樂

丹麥國腳基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）去年在歐國盃心臟病發、倒卧球場的一幕，曾令全球球迷揪心，當時難以想像他能重返球場，更遑論是英超般的最高強度賽事，但他的確做到了。
周六（26日）在賓福特主場對紐卡素一役，距離那場芬蘭對丹麥的歐洲國家盃已過了259天，艾歷臣半場上陣，換入一刻，更出現一個巧合。
賓福特對紐卡素11分鐘已踢少一人，到44分鐘已落後2球，主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）見球隊深陷劣勢，下半場戰至52分鐘時調入艾歷臣，他在全場球迷不分敵我的掌聲下，重新踏上球場。
巧合的是，去年歐國盃芬蘭對丹麥，在艾歷臣送院後入替他的是馬菲亞斯贊臣（Matthias Jensen）；今仗艾歷臣入替的，正是這位丹麥國家隊隊友，英國《衛報》寫道：「這個調動看起來很平凡，但既是過去事件的映照、也對未來有象徵意義。」
闊別頂級賽事9個月，艾歷臣此前雖曾在友誼賽上陣及入球，但在速度及對抗性皆是頂級的英超，他仍需時重拾狀態，有時控球難免甩腳，但也交出一些招牌的漂亮傳送。
艾歷臣相關報道：
英超｜艾歷臣心臟病事件後復出 後備上陣半場難救賓福特英超｜艾歷臣兩仗友賽熱身完畢 賓福特鬥紐卡素將列入大軍英超｜艾歷臣友賽擔正兩度助攻 周末對紐卡素有望重返正式比賽英超︱艾歷臣友賽復出即獻助攻 上陣60分鐘賀30歲生日英超｜艾歷臣將為賓福特出戰友誼賽 憶救護車上絕望時刻放棄球鞋足球轉會｜艾歷臣足球生涯再起步 回歸英超投賓福特至季尾艾歷臣跟隨阿積士青年隊操練 舊東家門常開盡現人情味｜足球英超｜艾歷臣傳獲賓福特提供半年合約 目標放眼年底世界盃
+4
最終艾歷臣未能為賓福特扭轉戰果，0：2敗予紐卡素，但賽後受訪時，他顯然鬆一口氣，《衛報》引述他說：「若不理戰果，我很開心，在經歷這一切後，能重回比賽是個美好的感覺。（在賓福特的）第一天開始已很特別，賓福特很照顧我、每個人都對我加盟感到高興。」
艾歷臣也透露自己的親人都在場：「所有人都在這裏，我的家人、父母、子女、外母，和協助我回歸的醫生們。他們的經歷，比我更加難熬呢。」
更多英超新聞：
英超｜敵對烏克蘭國腳相擁互安慰 辛真高強忍淚水一幕令人動容英超｜曼城手球爭議惹林柏特暴怒 賽會回應：沒有足夠清晰證據英超｜英國重鎚制裁俄羅斯 艾巴莫域治交出車路士管理權英超｜菲爾科頓一箭定江山 曼城險勝愛華頓英超｜曼聯全場逾20次攻門零入球 般奴屢次失機賽和屈福特英超｜熱刺作客4球大破列斯聯 孫興慜卡尼合作建功破紀錄英超｜干地否認辭職 直言落敗影響心情 「你不能指望我很開心」