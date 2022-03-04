蘇炳添獲選「感動中國人物」分享小習慣　港人陳貝兒一同得獎

在去年東京奧運男子100米刷新亞洲紀錄的蘇炳添，昨日獲選為2021年度感動中國人物，他表示會在追夢的路上繼續努力，挑戰自己。一共有10個人物單位入選年度感動中國人物，在蘇炳添以外，還有香港藝人及主持陳貝兒。



蘇炳添正在深圳訓練，備戰世錦賽及亞運，他覺得現時狀態不錯。他未有到現場領獎，但透過視像分享得獎感受，多謝國家。

蘇炳添身在深圳閉關訓練，以視像接受訪問。（網上片段截圖）

與主持對談時，被問到堅持多少年晚上10時就上床睡覺，他答：「其實應該是2014、15年的時候，就開始這樣做。我經常覺得自己睡眠睡得特別好的時候，那段時間的訓練狀態會特別、特別好。其實就是成為一個習慣。比如教練跟我說下午3時訓練，其實我會2時40多、2時50分之前，就會到教練所說的地方，一定要比教練的要求更提前到達。」

蘇炳添在去年奧運打破男子100米亞洲紀錄。（Getty Images）

得獎後，他還在微博表示榮幸，並寫道：「我也會在逐夢路上繼續努力，挑戰自己，同時也期待更多『中國速度』！」中國國家田徑隊的微博也有送上祝賀，讚他「用一步步的努力挑戰自己，突破極限」。

蘇炳添在去年夏天的東京奧運震驚亞洲以至世界，他在男子100米準決賽中，跑出9.83秒，打破亞洲紀錄，並以準決賽最快的成績躋身決賽，成為首位參加奧運男子百米飛人決賽的中國跑手。隨後，他在決賽雖然未能跑入三甲，但再次跑出10秒內，以9.98秒獲得第6位。

此外，香港藝人及主持陳貝兒也一同獲獎，她的得獎原因是參與製作紀錄片《無窮之路》，體驗當地居民生活，記錄14個曾經深度貧困地區的變化。