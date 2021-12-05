奧運健兒大匯演︱蘇炳添示範「無影腳」　8秒踏88步震驚港人

中國短跑名將蘇炳添在東京奧運後，登上「神」座，被奉為「蘇神」的他，隨中國國家隊訪港，昨日出席「奧運健兒大匯演」活動時，與香港運動員切磋交流，他在挑戰8秒內的步頻時一展神技，踏出驚人的88步之多，被中國媒體形容為「無影腳」。



蘇炳添在示範活動上展現強大的腿速。（張浩維攝）

蘇炳添是今次到訪中國運動員之中的焦點人物之一，「奧運健兒大匯演」活動中，他在伊館與兩位香港田徑運動員呂麗瑤和吳家鋒交流，3人分別嘗試在8秒之內踏出最高步頻。香港「欄后」呂麗瑤率先出場，踏出72步，然後到香港百米飛人吳家鋒上陣，這位4x100接力香港紀錄保持者踏出76步。

最後到蘇炳添一試，「蘇神」認真地彎腰做預備動作，一開始計時便高速狂踏，快得全場觀眾忍不住歡呼，主持之一的鄭裕玲（Do姐）亦品評一句：「摩打咁」。最後他在8秒踏出驚人的88步。

點圖睇：蘇炳添的「中山無影腳」

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《人民日報》以黃飛鴻傳說中的成名技「佛山無影腳」來形容蘇炳添的超高步頻——「無影腳！蘇炳添8秒踏出88步」，剛好「蘇神」同樣來自廣東，只是他的祖籍是中山，不是佛山，或許改成「中山無影腳」會更合適。

在一眾國家隊運動員之中，蘇炳添對香港市民來說特別有親切感。一方面是他昔日已曾多次來港作賽，另一方面是他說出一口流動粵語。他不止為人親切友善，同時不失名將霸氣，說到「蘇神」的稱呼，他揚言：「我不怕神這個稱呼，因為賽場上就要像神一樣強勁，希望大家都有這種心態。」

蘇炳添說蘇樺偉才是他心目中的「蘇神」。（蘇樺偉facebook）

然而他同時再次提到，他心目中的「蘇神」不是自己，而是香港殘奧運動員蘇樺偉。他表示，蘇樺偉代表香港參加4屆殘奧會，取得6面金牌並保持多項世界紀錄，故事亦翻拍成電影，並在內地上映，他自己亦有在社交平台分享推薦。他提到，從對方身上看到兩地青年不向命運低頭，為夢想拼搏向前的不屈不撓精神。