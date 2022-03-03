蘇炳添親自設計豪華新居送老婆　特別要求揭示未來大計︱體壇熱話

中國飛人蘇炳添2000萬人民幣豪宅曝光！
「蘇神」新屋可以劃分多達6間房，他跟老婆也親自參與設計，屋內不乏暖心小細節，而當中就揭示了一個重要計劃——就是兩人希望再生一胎。
蘇炳添於東京奧運跑出9.83秒的亞洲紀錄，之後又再全運會奪金，成為廣告商新寵，代言收入大增。蘇神奧運後在廣州天河區、即他擔任教授的廣東暨南大學附近買下一間豪宅，經約4個月時間裝修後，終於入伙。
據內地傳媒報道，蘇神這間豪宅市值超過2000萬人民幣，面積約290平方米，共劃分為6房2廳4衛，包括主臥室、父母房、兒童房、多功能房、書房、洗衣房等，加上客廳與餐廳，也有廚房。
報道指，豪宅裝修起用最好的材料，無論戶型或座向都是一流。由於蘇炳添希望把新屋當作是向老婆林艷芳送的一份大禮物，他除了找知名設計師，也跟妻子親自參與設計，屋內有不少個人化細節。
例如廚房的設計，就是考慮到了林艷芳的身高；各種廚具也應有盡有，可做中、西餐。而對於蘇炳添喜歡的茶室、浴缸、多功能房，林艷芳都按照其喜好進行了重點設計。另一邊廂，設計師亦專門為蘇炳添設計了一個9.83米的衣櫃，向其亞洲紀錄致敬。蘇神也特別要求建造了一面自己喜愛的動漫人物牆，令他十分滿意。
蘇炳添表示：「家是每個人的起點，也是每個人的終點。真是驚喜、感動滿滿——這是我們第一個真正意義上的新家！」林艷芳就直言，「這是我們心目中的理想家居風格。」
而在云云設計當中，有一件事便透露了蘇神的未來計劃，就是他們兩公婆打算再生多一個孩子，因此特別在設計時考慮了這個要求，增添了褓姆房。
蘇炳添目前雖然已經32歲，但狀態仍十分好，他表示希望自己能夠繼續跑下去，直至巴黎奧運；而當前目標，就是今年在中國杭州的亞運會。
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