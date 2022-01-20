東京馬拉松邀傑祖基初次登場　疫情正升溫來日障礙重重｜跑步

世界六大馬之一，「東京馬拉松2021」今年能否成事，仍成疑問。無論可否舉行，造勢必須進行到底。日媒引述多方消息，主辦單位將邀請「Sub 2跑神」，東奧馬拉松金牌得主傑祖基獻技。



《體育日本》報道多名東馬主辦單位相關人士確認，主辦單位向37歲的傑祖基（Eliud Kipchoge）發出邀請，冀這名兩屆奧運馬拉松金牌得主首度出戰東馬。

傑祖基今夏在札幌展現王者風範，大勝衛冕奧運馬拉松。（Getty Images）

傑祖基在2014-19年9次勝出六大馬賽事，惟從未亮相東馬。按其近年驚人狀態，大有機會打破東馬大會紀錄2小時3分58秒。不過，欲成美事，障礙重重。

日本新年，民眾到寺廟參拜，人群聚集，紛紛戴上口罩。（Getty Images）

新冠肺炎肆虐日本，新型變種Omicron病毒在當地擴散，近期已有多個馬拉松宣布取消。據東馬主辦單位早前公布，能否如期於3月6日舉行，視乎2月初政府有否發出限制活動的「自肅要請」。

當東京都昨日新增7377宗新冠肺炎確診個案，打破單日新增個案紀錄，日本政府遂向東京等地發出「蔓延防止重點措施」，直至下月13日。此狀態有別於「自肅要請」，並非一刀切禁止活動，而是限制人數。

大迫傑在去年只限精英組參加的東馬，打破當時日本紀錄，他已在奧運後退役。（Getty Images）

不過，當全國各地都打退堂鼓，東馬會否堅持，頗成疑問。此外，日本早於去年11月底禁止外國人入境，傑祖基能否抵日，亦成疑問。