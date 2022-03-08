婦女節｜冬奧金牌谷愛凌撰文鼓勵女性　「美麗不是因為跟住潮流」

今日是三八婦女節，剛於北京冬奧贏得2金1銀的滑雪選手谷愛凌，中午在社交網站以中、英雙語撰文，希望每位婦女能激發自己最大的潛能，追求自己所熱愛的。谷愛凌表示，美麗並非跟從潮流，而是有自信地去定義「她」。



18歲的谷愛凌在社交網站上寫：「三八婦女節快樂！在我從小女孩成長為成年女性的道路上，我在努力成為身心健康、自由、真實、勇敢的女人，讓我們和周圍的女性朋友一起互相支持、幫助！讓每一位女性都能夠激發出自己最大的潛能，去表達自己、追求自己的熱愛。」

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她續寫：「美麗，不是因為跟住潮流，而是有自信去定義『她』、慶祝自己與生俱來的光彩，這意味著用自己的力量，讓世界變得更加美好。」谷愛凌今年首次參加冬季奧運，獲得非常好的成績，在自由式滑雪贏家3面獎牌，她在U型場地技巧及大跳台獲得金牌，另外在坡面障礙技巧得銀牌。