北京冬奧｜谷愛凌透露成功秘訣　說難不難的習慣成就人生贏家

中國滑雪混血美少女谷愛凌在北京冬奧大放異彩，單屆勇奪兩金一銀創下歷史，美貌與實力兼備成為今屆最大焦點，她表示成功的秘訣是：「每天睡夠10小時」。



18歲的谷愛凌不僅是個滑雪天才，學習成績還相當出色；她在SAT考試中以接近滿分的成績，獲得史丹福大學的錄取。除此之外，她還是時裝界的寵兒，運動與學業之外，還兼任各式各樣的拍攝活動。

谷愛凌U型技巧大熱再添金 獨取兩金一銀成大贏家

谷愛凌在北京冬奧大放異彩，單屆勇奪兩金一銀創下歷史。（IG@eileen_gu_）

日程繁忙的谷愛凌，卻能夠一天睡足至少10小時，就連她的教練也感到驚訝。谷愛凌在冬奧開賽前，就強調睡眠的重要，自稱每天睡10小時以上，小學時期被媽媽規定要睡13小時，中學時期也要11小時。

谷愛凌場外兼任模特兒，卻還能分配大量時間睡覺。（IG@eileen_gu_）

谷愛凌差不多一半的人生都在睡眠中度過，她坦言：「我每天能做這麼多事，是因為睡得好，有非常多能量。」

內地網民笑稱睡夠10小時，大概是最接近世界冠軍的一次，也有人嘲諷每天能睡10小時，「那也得家底夠厚」。有人說誰不想睡到自然醒，只是生活條件不允許而已，更有家長在育兒方面討論，抨擊教育制度，「現在的高中生能睡6小時就不錯了，不是家長不讓睡，是學校不讓孩子睡」。

谷愛凌在U型技巧賽贏得個人第3面獎牌。（Getty Images）

重溫谷愛凌今屆表現：