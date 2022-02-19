北京冬奧｜谷愛凌透露成功秘訣　說難不難的習慣成就人生贏家

中國滑雪混血美少女谷愛凌在北京冬奧大放異彩，單屆勇奪兩金一銀創下歷史，美貌與實力兼備成為今屆最大焦點，她表示成功的秘訣是：「每天睡夠10小時」。
18歲的谷愛凌不僅是個滑雪天才，學習成績還相當出色；她在SAT考試中以接近滿分的成績，獲得史丹福大學的錄取。除此之外，她還是時裝界的寵兒，運動與學業之外，還兼任各式各樣的拍攝活動。
日程繁忙的谷愛凌，卻能夠一天睡足至少10小時，就連她的教練也感到驚訝。谷愛凌在冬奧開賽前，就強調睡眠的重要，自稱每天睡10小時以上，小學時期被媽媽規定要睡13小時，中學時期也要11小時。
谷愛凌差不多一半的人生都在睡眠中度過，她坦言：「我每天能做這麼多事，是因為睡得好，有非常多能量。」
內地網民笑稱睡夠10小時，大概是最接近世界冠軍的一次，也有人嘲諷每天能睡10小時，「那也得家底夠厚」。有人說誰不想睡到自然醒，只是生活條件不允許而已，更有家長在育兒方面討論，抨擊教育制度，「現在的高中生能睡6小時就不錯了，不是家長不讓睡，是學校不讓孩子睡」。
重溫谷愛凌今屆表現：
北京冬奧｜蘇翊鳴未出必殺技已奪金 獎牌追平青梅竹馬好友谷愛凌北京冬奧︱中國獲12面獎牌創歷屆新高 蘇翊鳴奪第6金同創紀錄北京冬奧︱谷愛凌坡面技巧賽摘銀 頭兩跳失手再顯強大心理質素北京冬奧︱谷愛凌國籍爭議 奧委會突改介紹 胡錫進倡要預留空間北京冬奧｜谷愛凌晉級明衝擊第二金 淡定邊吃燒餅邊等成績北京冬奧︱谷愛凌玩IG被網民質疑有特權 回覆竟公然教人「翻牆」北京冬奧｜運動員及評述員遭起底攻擊 微博清理逾8萬條違規內容北京冬奧｜谷愛凌掀內地滑雪熱潮 醫院傷者急增＃雪道盡頭是骨科北京冬奧︱最強華裔混血兒神同框 劉少昂大讚谷愛凌十分可愛北京冬奧︱谷愛凌微博關注激增 謝霆鋒成唯一 兩人竟有共通點北京冬奧窩心一幕！法國選手失金倒地痛哭 冠軍谷愛凌顯大將之風北京冬奧︱谷愛凌後上為中國奪第三金 最強美少女飛躍大跳台