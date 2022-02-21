北京冬奧︱谷愛凌一句話被放大令去向成疑　返美讀大學或減少比賽

中國滑雪混血美少女谷愛凌在北京冬奧以18歲之齡豪取2金1銀，前途無可限量，但最近她接受外媒訪問時一句話，卻令其去向存疑。



「#谷愛凌說不確定以後是否會參加滑雪比賽」的標籤今日登上微博熱門搜尋第一位，閱讀人次有超過1億人，內地傳媒亦紛紛引述外媒，報道谷愛凌有關說法。

谷愛凌的前途問題成為微博熱搜第一位。（網上截圖）

這其實是谷愛凌在北京冬奧其中一個記者會上的的發言，她當時指個人滑雪目標是不斷延續的，永遠可以做得更好，強調只要有熱情，就會一直滑雪。

「不過以滑雪比賽的角度看，我不知道我下一步會如何。我會去讀大學，就會有維持比賽狀態的問題。我會否繼續去比賽？誰知道！我喜愛滑雪，也很想比賽，但也受資源、時間分配及其他條件影響。」

她最後坦言，會選擇自己認為正確的事，「希望即使作出任何決定，都會帶來正面的影響。」

谷愛凌在今匡北京冬奧贏得2金1銀，是中國炙手可熱的運動明星。（Getty Images）

谷愛凌將返美就讀史丹福大學，意味她肯定無法做全職運動員，但並不代表退役、或不參加下一屆冬奧。她早前在網上直播，表示自己仍年輕，想嘗試更多挑戰，包括出席時裝騷；並已準備以自己的日記為基礎，出版一本書。

「我寫日記已有6年時間，累積了4本，希望分享我不止是運動員，也是模特兒及學生時的成長過程。讓年青人知道我跟他們有一樣的想法，也有不開心的時刻，用故事去聯繫大家。」