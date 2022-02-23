北京冬奧｜冬奧後「賺夠」返美惹內地網民反感　谷愛凌微博急澄清

中國滑雪少女谷愛凌在北京冬奧勇奪2金1銀，成為中國之光，惟最近接受外媒訪問時，沒有明確透露未來是否繼續代表中國出賽，加上傳出她已返美國，惹來內地網民痛斥這名奧運雙金得主「叛徒」。



谷愛凌因中美的「國籍問題」引發場外風波，仍以2金1銀成為冬奧史上首位能在自由式滑雪奪得3牌的選手，寫下歷史新章，堪稱近期中國最受矚目運動員。不過，谷愛凌下一步是返美就讀史丹福大學，引起內地網民斥責：「只是來撈（賺）錢的」。

谷愛凌勇奪2金1銀，深受內地歡迎。（谷愛凌Instagram）

曾說出「我在中國時是中國人，在美國是美國人」的谷愛凌，沒有明確透露未來還會否代表中國隊，微博上已有網民開始批評她，「只是來撈錢就走了」、「拋棄中國回她的美國去了」，更指她是土生土長的美國人，「藉機來北京冬奧賺一波人氣撈一筆代言錢」，然後便回美國生活。​

谷愛凌沒有明確透露未來還會否代表中國隊。（Getty Images）

據內地媒體報道，谷愛凌目前有商業合作的品牌多達26個，包括LOUIS VUITTON等名牌，商業價值過億，奪得奧運冠軍後，身價更是急速竄升，商業價值超過2.5億人民幣（約3億港元）。

谷愛凌在微博表示仍在北京。（微博截圖）

返美消息引起網民不滿，谷愛凌也作出回應，她在昨日原本在微博發了一篇冬奧結束後的感想文，其後修改了文章，最後加了一句：「另外：感謝說想我的朋友們，我在北京啊。」說明人目前還在中國，平息網民怒火，有人留言：「公主太暖了，還特意告訴我們，她在北京，本人親自出來闢謠」。

此外，谷愛凌也在文中表示，自己度過了人生中最美好的兩周，「充滿了快樂、挑戰、鼓勵和愛，也經歷了不可限量的成長。」