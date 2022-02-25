谷愛凌被指缺乏誠信　網民列兩點聯署要求史丹福撤銷學位

谷愛凌自稱「在中國我是中國人，在美國我是美國人」，發言一出惹來各界爭議，即使在北京冬奧勇奪2金1銀超亮眼成績，「國籍問題」風波在閉幕後仍持續，近日有美國網民在在網站發起聯署，希望名校史丹福大學取消谷愛凌的學位申請。



18歲美少女谷愛凌在今屆冬奧確立中國體育明星地位，不過她引發的「國籍問題」仍飽受爭議。在美國出生的她兩年多前才入籍中國，卻有指當時她未滿16歲；依美國法律，未滿16歲者無法自行決定是否放棄美國國籍。被質疑有「雙重國籍」的她，更曾自言「在美國是美國人，在中國是中國人」。

谷愛凌U型技巧大熱再添金 獨取兩金一銀成大贏家

谷愛凌在兩年前轉籍中國。（Getty Images）

谷愛凌除了滑雪成績優秀，更是一名「學霸」，她在2020年美國大學入學考試（SAT）中，取得1580分的高分，獲名校史丹佛大學錄取，預計在2022年秋天入學。

然而，谷愛凌「雙重國籍」的敏感話題，令不少美國人抨擊谷愛凌為討好中國，忽視了中國侵犯人權的指控，一位名為「CICI W.」的美國網民在冬奧閉幕當天，以「督促史丹佛大學撤銷谷愛凌2022年秋季入學」為題，在聯署網站上發起請願活動，截至今天（25日）有超過3800人參與聯署。

該名發起聯署的美國網民，列出史丹福該撤銷谷愛凌學位的原因。

其中包括谷愛凌對自己的國籍「缺乏誠信」，奧林匹克的精神是公平、透明，然而被質疑擁有「雙重國籍」的谷愛凌，中國與她的行為有違奧林匹克本質。考慮到她早在2019年就宣布代表中國出賽，因此史丹福應查明谷愛凌2020年的入學申請，是否是以國際學生的身分申請，她必須擁有中國護照才能以此管道入學。

美國網民認為擁有「雙重國籍」的谷愛凌，有違奧林匹克的精神。（Getty Images）

此外，該網民又指谷愛凌公然對中國網路限制說謊。她從冬奧開幕前到為中國贏得金牌後，連番在社交媒體Instagram發文，有網民質疑為什麼她能夠在中國使用這個被禁用的應用程式，她的回覆竟然是公然教大家「翻牆」。

谷愛凌與網民對話截圖，用VPN說法「離地」。 （Instagram）

當時谷愛凌表示「任何人都可以下載VPN」，然而大多數主要的西方新聞網站和社交媒體，如Facebook和Instagram都不能在中國境內使用，批評她享受「特殊待遇」。

因此，這名發起人表示，希望美國頂尖學府承認並捍衛誠信、自由、公平和透明的核心價值，能重新審視谷愛凌的大學資格並將之撤銷。

網民對谷愛凌的場外應對反應兩極。（Getty Images）

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