北京冬奧餘溫︱隋文靜教谷愛凌溜冰　兩大中國女神最強連線

北京冬奧中國隊兩大女神谷愛凌、隋文靜一起聯手！

中國在今屆冬奧創下參賽以來最佳成績，18歲美少女谷愛凌在自由式滑雪項目獨取2金1銀，成為風頭躉。在俄羅斯運動員主導的花式溜冰賽場，中國雙人組合隋文靜、韓聰成功突圍奪金，亦成為焦點人物。冬奧過後，谷愛凌在紛擾中尚未返回美國，還努力學習新技能——溜冰。



隋文靜教谷愛凌溜冰。（微博＠隋文靜）

中美混血兒谷愛凌，在美國出生和成長，2019年改為代表中國參加滑雪比賽，並在今屆冬奧自由式滑雪項目，連贏女子大跳台、女子U型場地技巧賽兩面金牌，女子坡面障礙技巧賽銀牌，成績出眾加上外型亮麗，風頭一時無兩。

一夜成名成為雙面刃，她被美國傳媒爆料，指尚未看到她退出美國國籍的申請，面對國籍問題亦一直含糊其辭，曾說過：「在美國時是美國人，在中國時是中國人」，說法令人譁然。她在北京冬奧期間多次在Instagram分享動態，被網民質疑有特權，竟公然教網民「翻牆」，鬧出公關災難。

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國籍議題令她有點「兩面不是人」，冬奧後傳出她已「賺夠人民幣」返回美國生活消息一出，她在眾怒之下立即要澄清仍身在中國。平息中方怒氣後，又被美方抽秤，被要求收回她的史丹福大學學籍。

面對種種紛擾，向來堅強自信的谷愛凌未有理會，還在努力學習新技能——花式溜冰。身為星級選手，當然得到最佳名師指導，花式溜冰今屆冬奧金牌得主隋文靜，拖着她的手親自教授。

隋文靜/韓聰力壓俄羅斯選手，在北京冬奧雙人花式溜冰項目奪金。（Getty Images）

從短片中可見，隋文靜指導谷愛凌如何做自轉動作，前者在微博分享，「事實證明，果然是天才少女，滑冰技能也可以拿捏。」同場還有隋文靜的金牌拍檔韓聰、中國花式溜冰「一哥」金博洋一起教授，如此強大陣容被網民讚嘆為：「名師輔導課」，笑稱：「公主又要開發新領域了。」

有趣的是，身高只有1.5米的隋文靜個子嬌小，與1.75米高的谷愛凌走在一起相映成趣。平日在滑雪場俐落瀟灑的谷愛凌，在冰面上顯得有點笨拙，形成強大反差萌，她毫不介意，全程笑着學習，看來相當享受。