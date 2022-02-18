北京冬奧｜谷愛凌奪金變身冰墩墩　「做到最好永遠是我目標」

谷愛凌今日（18日）出戰強項自由式滑雪女子U型技巧金牌，頭兩跳已經穩奪金牌，勇奪今屆第2金，這名混血美少女更戴上可愛的熊貓帽登上頒獎台，十分搶鏡。



18歲的滑雪混血美少女谷愛凌（Eileen Gu），成為今屆北京冬奧的焦點人物，繼早前贏得一金一銀後，出戰自由式滑雪女子U型技巧決賽，谷愛凌不負眾望，頭兩跳分別取得93.25分及95.25分，最後一跳已穩奪金牌，結果以兩金一銀結束今屆冬奧。

谷愛凌U型技巧大熱再添金 獨取兩金一銀成大贏家

谷愛凌在今屆冬奧大豐收，是中國史上第4名運動員在同一屆冬奧奪3牌，亦是首名運動員在雪上項目做出這成就。完成任務，谷愛凌當然興奮，笑容滿臉，領取冰墩墩時更戴上一頂熊貓帽，這個造型與她手上的冰墩墩有點相近。

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不計篤定奪金後的最後一跳，谷愛凌在預賽及決賽4跳皆過90分，她對自己的表現十分滿意，尤其在壓力下依然發揮水準，「今天風頗大，第二跳我在空中被吹起來，但是我依然把整套動作完成，能夠克服壓力下做到最好，這是我永遠的目標。這套動作難度非常高，我至今是世界上唯一完成的女選手，我感到十分自豪，中國牛牛牛。」

谷愛凌在U型技巧賽贏得個人第3面獎牌。（Getty Images）

重溫谷愛凌今屆表現：

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