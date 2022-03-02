桌球︱奧蘇利雲視打波如生意　為錢可放棄世界冠軍：I don't care

桌球好手「火箭」奧蘇利雲又發表偉論，他表示自己為了更喜歡的事，可以放棄爭奪世界冠軍的機會。
奧蘇利雲日前在歐洲桌球大師賽爆冷不敵21歲中國球手范爭一失冠後，轉戰威爾斯公開賽，於資格賽4：0輕取業餘球手占士卡希爾，賽後受訪時再度語出驚人。
火箭指自己的「桌球抑鬱症」又復發，所以拒絕談論自己的比賽。他僅透露自己在今仗前練習不多，早上更做了Spa，「讓自己放鬆一下（chill out），當作在放假一樣。」
更令人關注的是，奧蘇2020年已6次成為世界冠軍，只差1次即可追平「桌球皇帝」亨特利7度稱霸世界的紀錄。世錦賽下月在英國錫菲爾德展開，他卻表明自己不一定參賽。「有時候人需要撇開情感做事，打波只是盤生意，我會看看什麼才是對我最好。」
他舉了個例子，表示若有人現在告訴他有一份荀工，但跟世錦賽撞期，只要那是一份有更多錢、更好的合約，他便會答應。「這是不容置疑的，100%，這都是商業考量，過去7至8年我都是這樣做。」
奧蘇解釋，自己有如此想法，是希望不要再浪費時間。「我希望時間用得有價值。我想打就打，不想打就不打，我打波只是興趣，一個會認真投入的興趣而已。我也不在意什麼，我能一直打下去，就是全靠有這種想法。」
他表示自己把每個比賽當成一份計劃書，參賽與否，就視乎內容夠不夠吸引，「又這樣說，如果我很喜歡世錦賽，就沒有什麼事能阻止我參加。」
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