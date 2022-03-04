「中國桌球教父」丁俊暉失誤又失機　對奧蘇利雲刷新尷尬紀錄

威爾斯桌球公開賽次圈，奧蘇利雲大戰丁俊暉，反勝4：2晉級。奧蘇今場表現不穩，常送機會給對手；但丁俊暉亦患得患失，浪費兩度局數領先的優勢，多次失誤，最後送出大禮，紅波無遮無掩地停在袋口前，奧蘇笑納致勝1分。奧蘇賽後讚揚丁俊暉是中國桌球界的教父級人物，認為對方的實力配得上贏世界冠軍。



當地時間昨日（3日）威爾斯桌球公開賽次圈，近期狀態反覆的丁俊暉，面對「火箭」奧蘇利雲。開局丁俊暉手風較順，相反奧蘇在首局兩度失誤，讓丁俊暉以一棒72度，80：54先拔頭籌。奧蘇在第2局一棒打出85度，以85：42扳平。

奧蘇遇上丁俊暉，後者又輸一場。（網上片段截圖）

第3局丁俊暉打得較順，一棒打出58度，儘管之後失手，但奧蘇也未能把握機會，出現失誤，丁俊暉再一棒打出59度，贏124：6，局數再次領先。兩人今場失誤都多，奧蘇在第4局以71：58再次扳平。

跟住兩局，丁俊暉患得患失，奧蘇先贏77：61領先局數3：2。在第6局，兩人在最後兩個紅波爭持，互相防守，如果丁俊暉守不住就會落敗。奧蘇防守先有漏洞，讓丁俊暉有出手機會，但他打失，紅波無遮無掩地停在袋口前。

輸波邊緣的一分，丁俊暉出手，希望打入紅波。（網上片段截圖）

結果打失紅波，停留在袋口前。（網上片段截圖）

奧蘇輕鬆打入紅波，取得致勝的1分，以58：18贏出，局數以4：2晉級。不過，在同日稍後舉行的第3圈比賽，奧蘇以3：4不敵華頓（Ricky Walden）出局。

奧蘇利雲在兩度落後下，反勝丁俊暉。（網上截圖）

這是丁俊暉第20次不敵奧蘇，也是他對奧蘇7連敗，上次丁俊暉贏到奧蘇已經是2019。此外，丁俊暉面對排名前16位的球手錄得14連敗，他上次贏排名前16球手已是2020年。

儘管丁俊暉在他手下連敗7場，但奧蘇仍對這名中國球手讚譽有加，更指對方是「中國桌球教父」，得到所有中國球手的敬仰，不需要再去證明自己。奧蘇認為丁俊暉值得贏一次世錦賽冠軍；他最接近世錦賽冠軍的一次是2016年，他打入決賽，但以14：18負於沙比。