歐聯｜拜仁大破薩爾斯堡顯霸氣　利雲度夫斯基最快「戴帽」創紀錄

很恐怖的羅拔利雲度夫斯基！這位波蘭射手開波23分鐘內上演帽子戲法，最終幫拜仁慕尼黑主場以7：1大炒薩爾斯堡，兩回合贏8：2入歐聯8強。



在這場歐聯16強次回合，利雲度夫斯基在12分鐘射入12碼開紀錄，跟住拜仁再有12碼，他再次操刀，在21分鐘為球隊擴大紀錄至2：0。兩分鐘後，利雲度夫斯基建功，轟入今場個人第3球，在23分鐘內上演帽子戲法。接着基拿比及利萊辛尼各入一球，加上湯馬士梅拿梅開二度，儘管薩爾斯堡入到一球，但拜仁仍以7：1大比數勝出。

在歐聯歷史上，只有3位球員可以完成5次或以上帽子戲法，C朗拿度及美斯各8次，利雲度夫斯基就有5次。

此外，他是歐聯史上由開波計最快完成帽子戲法的球員，他今次用了23分鐘，舊紀錄屬於1996年馬高施蒙尼代表AC米蘭用了24分鐘在洛辛堡身上「戴帽」。如果計帽子戲法的第1個及第3個入球間距的話，最快紀錄由巴菲迪比高美斯保持；他在2011年代表里昂對薩格勒布戴拿模，在8分鐘內攻入3球。

攻入3球後，33歲的利雲度夫斯基以12球升上今屆歐聯射手榜首，也是他第3次在單屆歐聯入球達雙位數。他今季已合共攻入42球，亦連續7個球季各項賽事入球達40球。