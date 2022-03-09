北京冬殘奧｜吉祥物雪容融轉頭絕技震驚網民　冰墩墩肯定做不到

北京冬殘奧吉祥物雪容融靠一個高難度動作大出風頭，登上微博熱搜；內地網民紛紛表示，其拍檔、冬奧吉祥物冰墩墩一定做不到。
近日內地網絡熱傳一張動態圖片，見到雪容融站在一個比賽場館的看台出入口前，附近有零落的觀眾，大家好像有點沉悶。也許雪容融想為觀眾帶多一點娛樂，他紮穩馬步，施展絕技！一發力，頭套離開下身戲服，往後旋轉一圈360度，臉部回到最初的位置，繼續面向觀眾。這張雪容融轉頭動態圖片，獲內地網民熱傳並大讚，「雪容融絕技」今日更登上微博熱搜榜。
網民很自然將雪容融與冰墩墩作比較，冰墩墩在之前冬奧時曾挑戰過花式溜冰的高難度4A動作，試過跌到「攤攤腰」，連腿部都飛出來，但這次雪容融表演高難度花式動作就很成功，馬步很穩，沒有跌倒。有網民分析雪容融與冰墩墩的構造，指出冰墩墩一定做不到這個轉頭動作，關鍵在於「墩子沒脖子就不會」，而雪容融的是「燈籠頭」才轉得到。在冰墩墩的戲服，頭部是跟身體連在一起，所以是做不到的。
這張雪容融的動態圖片近日在內地網上廣傳。（微博）
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