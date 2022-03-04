體育熱話｜黃郁婷穿中國隊服痛失兩年經費　本人這樣回應處分結果

中華台北短道速滑女將黃郁婷，在上月結束的北京冬奧引發一連串爭議事件，台灣行政院長蘇貞昌要求教育部、體育署針對該選手不當言行進行調查，並作適當處分。台灣體育署昨日（3日）宣布，即日起停止補助黃郁婷兩年的訓練與比賽經費。



據《中央社》報道，體育署日前召開專案會議，同時安排在挪威備戰世錦賽的黃郁婷及教練黃錦龍以視像方式參與。

黃郁婷穿中國隊隊服練習，在今屆引發一連串爭議事件。（截圖）

體育署認為身為中華台北隊代表，一言一行本來就備受外界關注，黃在冬奧賽事前後一再出現爭議言行，不僅損害代表團形象，更有損台灣的榮譽與民眾情感，不符合政府補助經費培育選手的目的，決定即日起停止補助兩年專案培訓與參賽經費。

體育署認為黃郁婷在北京冬奧的爭議言行，傷害代表團榮譽與形象，有違代表隊身分。（Getty Images）

據悉，在會議的最後，黃郁婷被問還有沒有什麼意見要表達時，該33歲女將再度「表達抱歉」，並允諾未來會避免再發生這樣的錯誤。

有指去年黃郁婷與另一選手戴瑋麟合計申請經費190萬新台幣（約53萬港元），今年度雖已遞交申請，但根據處分結果，將不會獲批。

黃郁婷在冬奧後已飛往美國鹽湖城訓練。（Getty Images）

此外，黃郁婷的中國隊服風波，讓體育署後續將儘速修訂「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文，並預料在6月底成都世大運前完成修法。

體育署競技運動組組長藍坤田強調：「修法不是要變成一言堂或者箝制言論自由，而是希望國家代表隊選手，要知道自己所身負的意義，必須要謹言慎行。當然這都是一個通則的大方向規範，萬一將來又出現什麼狀況，還是要個案來討輪。」

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